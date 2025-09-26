【勝利の女神：NIKKE マスト：パイレーツハート】 受注期間：9月26日～11月11日 2026年3月～4月 発売予定 価格：23,100円

ホビージャパンは、フィギュアブランド「AMAKUNI」よりフィギュア「勝利の女神：NIKKE マスト：パイレーツハート」をECサイト「ホビージャパンオンラインショップ」、ポストホビー厚木店にて9月26日より予約受付を開始した。発売は2026年3月～4月を予定し、価格は23,100円。

本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「マスト」をパイレーツハート衣装で1/7スケールフィギュア化したもの。

少し照れたような、可愛い笑顔やはちきれんばかりの迫力ボディとセクシー水着衣装が丁寧に造形されている。濡れて少し透けたシャツ、艶やかな髪、胸元のドクロマークやサンダルの細かい装飾も表現され、台座は砂浜をイメージしたものとなっており、足元にはカニが造形されている。

そして、右腕にには相棒のモーガンも表現されている。

勝利の女神：NIKKE マスト：パイレーツハート

受注期間：9月26日～11月11日

2026年3月～4月 発売予定

価格：23,100円

スケール：1/7

サイズ：全高約25.5cm（頭頂部まで約25cm）

（C）SHIFT UP CORP.

※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。