「勝利の女神：NIKKE」よりフィギュア「マスト：パイレーツハート」が9月26日より予約開始
ホビージャパンは、フィギュアブランド「AMAKUNI」よりフィギュア「勝利の女神：NIKKE マスト：パイレーツハート」をECサイト「ホビージャパンオンラインショップ」、ポストホビー厚木店にて9月26日より予約受付を開始した。発売は2026年3月～4月を予定し、価格は23,100円。
本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「マスト」をパイレーツハート衣装で1/7スケールフィギュア化したもの。
少し照れたような、可愛い笑顔やはちきれんばかりの迫力ボディとセクシー水着衣装が丁寧に造形されている。濡れて少し透けたシャツ、艶やかな髪、胸元のドクロマークやサンダルの細かい装飾も表現され、台座は砂浜をイメージしたものとなっており、足元にはカニが造形されている。
そして、右腕にには相棒のモーガンも表現されている。
勝利の女神：NIKKE マスト：パイレーツハート
受注期間：9月26日～11月11日
2026年3月～4月 発売予定
価格：23,100円
スケール：1/7
サイズ：全高約25.5cm（頭頂部まで約25cm）
『勝利の女神：NIKKE』マスト：パイレーツハートのフィギュアがAMAKUNIより登場！セクシーな水着に包まれた迫力ボディや可愛い笑顔！相棒のモーガンもいっしょ！元気いっぱいなマストの魅力をお楽しみください！https://t.co/Q3IZfBqLb8#NIKKE #ニケ #メガニケ pic.twitter.com/IMZa1f9d7S- ホビージャパン商品企画（美少女部門） (@hj_s_bishoujo) September 26, 2025
（C）SHIFT UP CORP.
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。