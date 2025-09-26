現役で国公立医学部へ！全国屈指の合格率の秘密「北嶺中・高等学校」：THE名門校
【番組内容】
【テレビ学校訪問……北嶺中・高等学校】
▼創立1986年の中高一貫男子校
▼2025年春大学合格実績は、東大14人、国公立大医学部医学科40人、私立大医学部35人、国公立大医学部医学科の現役合格率は全国2位
▼全校生徒746人、およそ半分が寮生活で、その7割は道外からの入学者
▼総工費3億円の図書館は蔵書数4万冊以上。医療系のマンガも充実
＜文武両道がモットー＞
▼ラグビー部は北海道を代表する強豪校
▼柔道は校技、ディベート部他文化系強豪も
▼食堂では4種の肉が乗った一学期に一度の特別メニュー・北嶺丼が人気
＜少人数制と9つの探求プロジェクト＞
▼一学年120人・40人×3クラス編成
▼医師から学ぶメディカルスクール
▼地元銀行協力のファイナンススクール
▼高1・米ハーバード大研修に向けたワークショップの模様をのぞき見
＜東大理三を目指す高2生に密着＞
▼チャレンジ共通テストに挑む寮生の様子は？
▼切磋琢磨！ライバルとの絆と支えてくれる母への思い…