現役で国公立医学部へ！全国屈指の合格率の秘密「北嶺中・高等学校」：THE名門校

【テレビ学校訪問……北嶺中・高等学校】

▼創立1986年の中高一貫男子校

▼2025年春大学合格実績は、東大14人、国公立大医学部医学科40人、私立大医学部35人、国公立大医学部医学科の現役合格率は全国2位

▼全校生徒746人、およそ半分が寮生活で、その7割は道外からの入学者





＜ハリーポッターの世界をイメージ？＞▼総工費3億円の図書館は蔵書数4万冊以上。医療系のマンガも充実＜文武両道がモットー＞▼ラグビー部は北海道を代表する強豪校▼柔道は校技、ディベート部他文化系強豪も▼食堂では4種の肉が乗った一学期に一度の特別メニュー・北嶺丼が人気＜少人数制と9つの探求プロジェクト＞▼一学年120人・40人×3クラス編成▼医師から学ぶメディカルスクール▼地元銀行協力のファイナンススクール▼高1・米ハーバード大研修に向けたワークショップの模様をのぞき見＜東大理三を目指す高2生に密着＞▼チャレンジ共通テストに挑む寮生の様子は？▼切磋琢磨！ライバルとの絆と支えてくれる母への思い…