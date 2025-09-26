人気歌手と結婚したミュージシャンが、バースデーショットを披露した。

２５日付のインスタグラムで「４１歳になりました！」と報告したのは、ロックバンド「ＢＡＣＫ‐ＯＮ」のＫＥＮＪＩ０３。私生活では歌手の倖田來未と２０１１年１２月に結婚し、１２年７月に第１子となる長男が誕生している。

ＫＥＮＪＩ０３は「今日朝、息子から『パパが歳取るの嫌だなーっ』て言われたから『見た目は歳を取っても、引くくらいこのノリのまんまいくよ！』って伝えときました」と明かし、テーマパークでのショットをアップ。その言葉通り、キャップにＴシャツ、デニムの若々しい姿で「ドロップキックされない様に鍛えておきます！！て事でこれからもよろしくお願いします」とつづった。

さらに「最高の誕生日でした！！ 息子から最高のプレゼントをもらった そして今日は家族と良い誕生日を過ごしました」とカラフルなスニーカーもアップ。またストーリーズでは倖田からの祝福投稿を引用し、「サンキュー グッドワイフ！！」と感謝を伝えた。

フォロワーからは「最高の誕生日プレゼントですね」「うわぁー息子っち最高」「奥様（倖田來未さん）含めて大ファンです」「素敵なＦＡＭＩＬＹずっと推します」などの声が寄せられている。