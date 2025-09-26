あさのあつこのSF小説『NO.6』が14年ぶり復活…！「Xトレンド1位」の大反響小説を大公開中

あさのあつこの『NO.6』が14年ぶり再始動

青春野球小説『バッテリー』のあさのあつこによるディストピアSF小説シリーズ『NO.６』が、14年ぶりに続編を刊行。タイトルは『NO.6［ナンバーシックス］再会』。読者を感動の渦に巻き込んだ紫苑（しおん）とネズミの物語が、ついに動き出しました。

舞台は、度重なる戦禍で地球環境が壊滅した近未来の世界。主人公は、「NO.６」のエリートとして育てられた少年・紫苑と、「NO.６」の外に広がるスラム地区「西ブロック」に住むミステリアスな少年・ネズミ。２人は、腐りきった偽りの理想都市を崩壊させる――。

真逆の魅力をもつ少年二人が真正面からぶつかりあう関係性は、多くの少女の心を惹きつけ、シリーズ累計発行部数は230万部を突破しました。旧シリーズはアニメや漫画、舞台などのメディア化でも多くのファンを生み出しています。当時少女だった読者がいま、25歳〜35歳に成長し、いまもなお闘い続ける紫苑とネズミから「今を生き抜け」というメッセージに奮い立たされています。

記念すべき新シリーズ１巻目は、予約開始後即Xでトレンド１位になるなどSNSを中心に話題沸騰。Amazon売れ筋ランキングでも１位（※１）、ジュンク堂池袋本店総合１位（※２）、トーハン週間ベストセラー文芸書２位（※３）と大反響を呼びました。

この記事では、著者のあさのあつこさん、2011年にアニメ化された「NO.6」でネズミ役を務めた細谷佳正さんの対談を記念して、第１巻『NO.６［ナンバーシックス］再会＃１』の冒頭を試し読みいただけます。

※1：民話・神話2025年７月３日調べ／こどものSF・ホラー・ファンタジー6月6日調べ

※2：2025年6月2日調べ ※３：2025年6月3日調べ

さあ、ここからどうしましょう

話を続けるか 止めるか

あなたが望むなら 聞かせてもあげる

あなたが望むなら ここで終わりにもする

あなたの思いのままに

聞きたいの まだ？

二人の少年とNO.６の物語を

いいえ 語るのが嫌なわけじゃない 疲れてもいない

そもそも わたしは疲労など感じない 病に罹ることも絶望することも ない 憎悪も憤怒も悲嘆もない この世の何にも 心を動かされはしない

心があるのか？ そう問うたの？

さて どうだろう あなたの言う“心”とは どういうものなのか……ふふ あなたには答えられない むろん わたしにも

ただ あなたが望むより強く わたしは語りたいのかもしれない

NO.６を

戦い続け 抗い続け 生き抜くことを諦めなかった二人のことを

◆もう一度

ああ、いとしい、かけがえのない、美しい庭！

……ああ、私の生活、私の青春、仕合わせだった日々、

さようなら！……さようなら！……

────『桜の園／プロポーズ／熊』チェーホフ／浦雅春・訳（光文社古典新訳文庫）

書棚から一冊、抜き出す。

何十年も前に書かれた戯曲だ。

若さを失いつつある女と既に失った男が狂気に近い恋に落ちていく物語。

恋をするとは狂うことだ。狂わない恋など、みんな紛い物。ただの模造品だ。

それは、とても怖いことね。でも、もう後戻りはできないわ。いいえ、したくないの。

広げたページは、男と女の台詞だけで埋められていた。

嵐が過ぎた。

予報によれば、夕方遅くにはNO.６から完全に抜けてしまうらしい。

それでも、執務室から望む光景は昼下がりとは思えぬほど暗い。雨脚は徐々に弱まっているが、風はまだ時折、吹き荒んだ。

街路樹の枝が揺れ、窓ガラスに雨滴が流れ、斜めに幾つもの筋を作る。

ドアがノックされた。

コッ、コッ、コッ。正確な間合いで三回。

「どうぞ」

紫苑は答え、ゆっくりと振り返る。その動きに合わせるかのように、ドアも静かに慎重に開いていった。

痩せて、背の高い青年が入ってきた。目につくほどの見事な赤毛で、しかも頰にはソバカスが散っている。周りからは“赤毛のトーリ”と呼ばれていた。

「委員長、今、連絡が入りました」

トーリは丸い眼鏡を指で押し上げ、息を吐いた。

これは癖だ。

興奮したとき、戸惑ったとき、ひどく狼狽したとき、トーリは眼鏡を押し上げ、何度も吐息を零す。それで、感情の揺れをコントロールしているようだった。自分より三つ年上の青年が秘書官として働き始めてまもなく、紫苑は彼の癖に気が付いた。

咎めるほどのものではない。ただ、感情を露にしないだけの自制心は要るだろう。

「NO.１、２、３、５。各都市、承諾とのことです」

「NO.４は？」

「まだ、何も」

「……そうか」

「四都市の首脳から、単独での首脳会談の打診も届いています」

「うん……」

「いかがいたしましょうか」

「会談については日程調整に入ってください。NO.４にも状況を伝え、再考を促すよう連絡、いや丁寧に頼んでもらいたい。何度でも」

「あくまで下手に出るというわけですね」

「そう、六都市が一堂に会する意義を説明する。丁寧に、粘り強く」

一瞬の間の後、答えが返ってきた。

「心得ました」

「NO.４が返事を躊躇っているのはどうしてだと思います？ トーリ」

執務用のイスに座り、紫苑は赤毛の秘書官を見上げた。

「はい。おそらく、都市連合の構築において、我々NO.６が主導権を取り、我々に有利に進めるのではないかと危惧している……からではないでしょうか」

「だとしたら、どうすればいい？」

暫く黙り込み、トーリは答えた。口調がやや硬い。

「NO.４抜きで進めればよろしいかと」

紫苑は丸眼鏡の向こうの、いかにも気弱そうな眼を見詰めた。この青年が眼つきほど気弱でも臆病でもないとは、十分に承知している。

「まずは四都市で会議を開き、合意を形成し、共同声明を出すべきです。そうすれば、NO.４だけ独自路線をいくわけにもいかないでしょう」

「なるほど。一理ある」

紫苑がNO.６の再建委員会の長に就いてから、二年近くになる。一度、瓦解した都市国家NO.６の再興は思いの外、円滑に的確に進んでいた。

統治機能は期間を限定して、再建委員会が担う。その期間内に、立法、司法、行政おのおのの機構を整え、整えた後、市民にその諾否を問う。

治安部隊の解体と警察組織の新設、市民生活の安定化、都市機能と経済活動の維持、各ブロック、特に旧西ブロックとの融合、旧市内にあった特別区『クロノス』の段階的な消滅……。市内部の改革と歩調を合わせ、外部、他の五都市との関係の再構築を図り、市内外に恒久的な平和と安穏を確立する。

内政と外交。二つの輪を同時に、効率よく、効果的に回し続ける。そうしなければ、再興は覚束ない。紫苑はそう判断した。

かつて、この惑星は緑に覆われ、水に恵まれ、“人”という生物の生存に適した場所だった。永久凍土も灼熱の砂漠もあったけれど、人は自然と折り合いながら生きていたのだ。何千年もの昔から。

しかし、人は武力による国家間の闘争を抑止できなかった。地域を限定すると言いながら小型核を使用したのだ。それは、それまでぎりぎり保たれていた惑星の調和を完全に破壊した。核攻撃された地域はむろん、全ての生命体が絶滅した、“死の地帯”となる。そこから周辺に放射能汚染は静かに、しかし、信じられないほどの速さで広がっていく。同時に、急速に進んでいた気候変動はさらに速力を増し、自然は惑星のいたるところで荒れ狂った。豪雨が降り続き、河川の氾濫が相次ぎ、桁違いの大嵐が幾つも発生した。山は火を噴き、大地は揺れ、割れ、崩れる。干ばつは穀倉地帯を直撃し、罅割れた不毛の地に変えた。飢餓が蔓延し、放射能に冒され、濁流が全てを吞み込む。

生物が生存可能な場所は瞬く間に失われていった。

「あれはまるで、この星が人を駆逐し始めたようだった。本気で排除しようとしていたんだ。ウイルスに冒された細胞を免疫細胞が攻撃、除去するようにな」

これは古い記録データの中で、ある老人が語っていた言葉だ。老人は、辛うじて生き延びた者たちの一人だった。

辛うじて生き延びた者たちは、それでも何とか、さらに生き延びるための場所を地上に見つけ出したのだ。その数、全世界で僅か六か所。

それぞれの場所で人はNO.１から６までの都市国家を建設した。

紫苑が生まれる前の歴史だ。

六つの都市国家の中で最も目覚ましい発展を遂げたのが、NO.６だった。

人類が半永久的に安全に幸福に生きていける国家。

飢餓、病、混乱、貧困、差別、偏見、格差、戦争……人が人として生きることを阻害するあらゆる要因を取り除いた理想郷。人類の叡智を結集して創り上げた聖都市。

それがNO.６だ。

二度と過ちを犯さないと、二度と愚かな道を歩まないと、この地に生まれた全ての人々の幸せを守り通すと我々は誓う。

NO.６は市民のために存在する。市民に豊かで快適な生活を保障するために存在する。市民の安全、生活、生命を脅かすものは何人たりとも許されない。

NO.６のいかなる場所、いかなる状況においても、人は人として平等に尊ばれ、人に相応しい扱いを受ける。

誇らかに宣言された市民憲章の条文の数々だ。

嗤ってしまう。

かつてのNO.６が何をしてきたか。

徹底した階級社会を現出させ、都市外の住人たちへの搾取と虐殺を繰り返し、治安維持を建て前に多くの市民を抑圧した。人として尊ばれたのは、ほんの一握りの上層部の者たちだけだった。市民は例外なくランク付けされ、そのランクに合わせて暮らしていくことを余儀なくされたのだ。その仕組みは巧妙に作り上げられて、違和感や矛盾を覚え、声を上げた、あるいは上げようとした市民たちは、やはり巧妙に取り除かれた。ある者は抹殺され、ある者は精神を破壊され、ある者は自死へと追い込まれたのだ。

嗤ってしまう。嗤うことしかできない。

理想郷どころか絶望に塗り込められたディストピアだ。

＊

紫苑やネズミはどんな理想国家をつくるのか

「NO.６」の再建委員長に就任していた紫苑。しかし、問題は山積みのようです。そして、紫苑の前に再びネズミが姿を見せたとき、物語は大きく揺らぎはじめます──。新シリーズのテーマは、「崩壊」からの「再構築」。紫苑やネズミがどんな理想国家をつくるか注目されています。はたして国家と二人の青年をめぐる物語は、今後どのような展開をみせるのでしょうか。

再始動した「NO.６」は魅力が盛りだくさん！その執筆を支える、ここでしか読めない「制作ノート」も特別に公開