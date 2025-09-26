ユーミンで苗場へGO！

男鹿半島目指して、大貴族号（先代マセラティ・クアトロポルテ）を走らせる私と安ド二等兵（弊社スタッフ）。前回は『関越トンネル事故通行止め』の表示にビビり、国道17号に迂回したところまで進んだ。

【画像】男鹿半島目指して！大貴族号こと清水草一の先代マセラティ・クアトロポルテ 全31枚

国道17号で三国峠越えとなれば、我々世代にとっては『苗場（スキー場）へGO！』である。苗場と言えばユーミンの聖地。10年ほど前、初めて苗場プリンスホテルのユーミンコンサートに行かせていただいたが、あれは本当に素晴らしかった。



男鹿半島目指して走る、大貴族号こと清水草一の先代マセラティ・クアトロポルテ。 清水草一

周囲のお客さん（中高年）が全員、ユーミンが次に何を歌うのかを知っているのが謎だったが、ユーミンこそ私のソウルサウンドである。

オレ「安ドよ。ユーミンをかけてもいいか？」

安ド「了解です」

私はスマホでユーミンをかけた。廃墟っぽい建物が散在する、ダメ〜な感じの国道17号線が、一瞬でステキな青春勝ち組ロードに変わった。

今でも需要はあるんだね！

大貴族号は18年落ち。純正オーディオはFM/AMラジオとCDのみで、スマホに対応しているはずもない。

CDに関しては、メインのプレーヤーにプラスして、チェンジャーが後席とトランクに計2基ついている。



ネット通販で見つけたFMトランスミッター。激安の逸品（2000円くらい）を購入。 清水草一

まだCDが頼りだった時代、あれを入れ替えるのは実に面倒だった。CDチェンジャーがふたつあれば、好きな音楽は大抵かけられるってことで、最初のオーナー様（たぶん大金持ち）が奮発なさったのだろう。

しかし、今やCDもオワコン。私もほとんど捨ててしまった。大貴族号の合計3基のCDプレーヤーは、動くのかどうかさえ知らない。もはや石碑である。かと言って、センターモニターの表示で操作する純正オーディオを交換するなんて、想像を絶する難事業。ダッシュボードのカーボン部分に、大穴を開ける必要がありそうだ。

どしたらいいのか。昔あったFMトランスミッターって、まだあるかなぁ……。

検索したら、あったあった！ 今でも需要はあるんだね！

私はネット通販で激安の逸品（2000円くらい）を購入し、見事、大貴族号の純正オーディオを鳴らすことに成功。今こうしてユーミンを聴き、しんみりしているわけである。

ついでに言うと、ナビも18年前の純正品のまま。もちろん交換なんてムリムリ！ 18年前のナビ（国産品です）って、今見ると画像はメチャ粗いし情報は古いし、液晶画面に10円ハゲもあるし、これまた完全に石碑。ナビもスマホが頼りだ。

スマホの交通情報を見ると、関越トンネル手前で、数キロの通行止め渋滞が起きているようだ。何も考えずに突進したクルマたちが、「通行止めってマジだったのかよ！」とか言いながら、イライラしている様子が目に浮かぶ。ダメ〜な国道に迂回した我々の大勝利である。

気分は片道特攻！

苗場周辺の廃墟化した民宿やリゾートマンション群を横目に、国道を快調に進む我が大貴族号。再度スマホを見ると、関越トンネルの通行止めが解除されてやがる！ ヤケに早いじゃねぇかよ、チクショー！

オレ「でもまぁ、いつ開通するかイライラして待つより、こうやってユーミン聴きながら走ってるほうがいいよな？」



かつてフェラーリ458イタリアで訪れた時（左）、そして今回訪れた新潟県にある笹川流れ。 清水草一

安ド「絶対そう思います！」

我々は大勝利を確め合った。

湯沢から再び関越道に乗り、日本海東北道を進んで新潟県北部へ。日本海沿いの一般道を進むと、名勝・笹川流れである。かつて愛機フェラーリ458イタリア（愛称：宇宙戦艦号）で訪れたこの地に、こうして大貴族号で再訪することができ、感無量だ。

あの時は宇宙戦艦号で竜飛岬を目指した。あれはあれで自動車ラスト・ロマンだったけど、458は信頼性抜群ゆえに、冒険性はゼロ。セレブの気まぐれ旅気分だった。

しかし今回は違う。なにしろ先代マセラティ・クアトロポルテのデュオセレクトなのだ。気分は片道特攻！ 動かなくなった時に備えて、トランクには折り畳みチェアや日傘が積んである。そして、まだまだ旅路は先が長いのだった。

編集部よりお知らせ：大貴族号を展示いたします！

9月28日（日）に山梨県甲府市で開催する『スーパーカー・コレクション2025』にて、『大貴族号』こと清水草一さんのマセラティ・クアトロポルテ・スポーツGTを展示します！ 当日は清水さんが参加されるトークショーなど、盛りだくさんです。

見学は自由（無料）となります。詳しくはトップページからリンクしている告知ページをご覧ください！



大貴族号を山梨県甲府市で開催する『スーパーカー・コレクション2025』に展示！ 神村聖

（つづく／隔週金曜日掲載、次回は10月10日金曜日公開予定）