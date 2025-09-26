価値観の違いは仕方ない？友達との関係に悩む私が出した答え｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第24話をごらんください。

ゆかりとの通話でりさの昔の話を聞くことができたはるか。「これってもう価値観の違いだからどうにもなんないのかな～って、人の手でどうにかなるもんじゃないからさ」と話すゆかり、「はるかがどう思うかははるか次第だよ、無理だと思うならもう会わない方がいいんじゃない？」と言われたはるかは…。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさは、相手が遅刻しても気にならないから、自分が遅刻するのもいいと考えているようです。はるかは「自分がいいからって、人にもしちゃだめでしょ」と主張しますが…。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

ゆかりの「価値観の違い」という言葉に、はるかはハッとします。個人の価値観を、他者が変えることはできません。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさの価値観を受け入れて交流を続けるか、価値観を拒否してもう会わないのか、道は二つに一つです。ゆかりは前者の道を選んだようですが、はるかはどうするのでしょうか。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさにはいいところもたくさんあるからさ、悪気があってやってるわけじゃないし。ゆかりはりさの欠点も含めて、受け入れたうえで付き合っているんですね。はるかはこの話を聞いてどう思ったのでしょうか。

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

