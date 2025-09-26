「Snowsky ECHO MINI」。左上からTitanium Gold、Pink、Black、Sky Blue

エミライは、FIIOの小型ハイレゾプレーヤー「Snowsky ECHO MINI」の新色として、Sky Blue、Pink、Titanium Goldの3色を追加し、10月3日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は10,780円前後。

「レトロなデザインに最新技術を融合させ、『あの頃』を思い出させる」というデジタルオーディオプレーヤー。これまでBlackの1色のみだったが、今回の新色追加で全4色展開となる。

55gの軽量ボディに、DACチップはシーラス・ロジック製「CS43131」をデュアルで搭載。対応ファイル形式はDSD、WAV、FLAC、APE、MP3、M4A、OGGで、対応サンプリングレートはFLAC/WAVが192kHz/24bitまで、APEが96kHz/24bitまで。DSD 256の再生にも対応する。

8GBの内蔵メモリーを備え、256GBまでのmicroSDカードを利用できる。出力は3.5mmシングルエンドと4.4mmバランスで、最大出力は3.5mmが100mW(32Ω、THD＋N<1％)、4.4mmが250mW(32Ω、THD＋N<1％)。

バッテリー持続時間は約15時間で、Bluetooth 5.3の送信にも対応。BluetoothコーデックはSBCをサポートする。外形寸法は80×54.5×14.5mm。