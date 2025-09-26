戸田恵子、“秋の訪れ告げる”自宅庭のオリーブを披露「見事に色づきましたね」「収穫まであと少し」
俳優・声優など幅広く活躍する戸田恵子（68）が26日までに、自身のブログを更新。自宅の庭に実るオリーブを紹介した。
【写真】「見事に色づきましたね」自宅庭のオリーブを披露した戸田恵子
6月の投稿で、「うちのオリーブ」と鮮やかなグリーンの実を付けたオリーブの木を紹介していた戸田。この日の投稿では、「うちのオリーブちゃんたち。今年も色づいてきてます」と現在のオリーブの様子を紹介。赤く色づいたオリーブたちが、“秋の訪れ”を感じさせる。戸田は「確実に秋です」と自信たっぷりにつづった。
コメント欄には「見事に色づきましたね」「元気に育ってますね。色付いている〜」「沢山実が付いていますね」「収穫まであと少し」などの声が寄せられている。
投稿ではそのほか、人気アニメ『それいけ!アンパンマン』の作者・やなせたかしさん（享年94）から贈られたという“宝物”の絵皿を風呂敷に包んで大事そうに抱える姿や、舞台を観賞した様子を伝えた。
