46歳・小西真奈美、近影公開「ホントにシワ、増えました」 笑いジワは「自分の“生きてきた嬉しい証”」
俳優の小西真奈美（46）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。
【写真】ステキな笑顔！46歳・小西真奈美が近影公開
小西は「それにしても、ホントに皺、増えました。笑うと目周りにいっぱい。皺との付き合い方や改善方法についてもまたお伝えしますが、笑い皺は、むしろ自分の“生きてきた嬉しい証”のような気がして、私は鏡を見る度に“うん、今日もよく笑った、いいぞー！”と思うようにしています」と写真を添えて報告。
続けて「今も、今までも、沢山笑顔にしてくださった方たちに感謝を込めて、私も出会った人たちを笑顔に出来る存在になりたいなと、そう思う毎日です」と記している。
小西は1978年10月27日生まれ、鹿児島県出身。オーディション『エリートモデルルック』で優勝し、モデルとして活動をスタート。1997年に『★☆北区つかこうへい劇団』に入団し、『寝取られ宗介』で俳優デビュー。フジテレビ系バラエティー番組『ココリコミラクルタイプ』の出演で注目を集め、以降はテレビや映画を中心に活躍している。2024年7月に、所属事務所の退所と独立を報告した。
