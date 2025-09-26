タレントでか美ちゃん（34）が25日放送のテレビ朝日系「私が愛した地獄」（木曜深夜2・36）に出演。出産をめぐる悩みを話した。

昨年3月にお笑い芸人のサツマカワRPGとの結婚を発表。サツマカワは子供を欲しがっているが、でか美ちゃんは「私は覚悟が決まらなさすぎて。子供が欲しいって気持ちの熱量が私のほうが多分低いので。（婚活を）先延ばしにしててすみませんってずっと思ってます」と話した。

そこでは今回、ラブホテルで2人で本音をぶつけ合うことに。サツマカワから受精卵凍結の提案を受けたことを明かしながら、でか美ちゃんは「（受精卵凍結の）具体的な説明を聞いた時に、自分の体が怖く感じた。生命を宿ることとか。無事に宿したら、肉体の形が変わっていくわけじゃん。そこの違和感と恐怖に10カ月向き合っていけるのかなと。そのため（子供を生むために）に生まれてきたみたいで怖って思っちゃった」と告白。そのため、産婦人科の初診の予約を入れることができないという。

さらに「けんかした時、私は言葉とか考えてることが出てくるほう。それが自分の母親がキレている時に似すぎてて。反面教師にしてきた部分も正直あるから。あんな感じのキレ方しちゃうお母さんになったらどうしよう」という不安も。

「10カ月イライラし続ける私に耐えられますか？」と質問すると、サツマカワは「大丈夫っしょ。妊娠が原因であるのであれば、絶対に大丈夫。（子供のために）自分を後回しにできる」「生む選択を取った時に、タイムリミットで産めないのは避けたい。避けるのに1番いいのは凍結と思うから、それはどのパターンでも進めていいと思う」と話した。

でか美ちゃんは「もうちょっと時間がほしいですけど、安心感はありました。今の言葉を聞いて」とコメントした。