大阪・関西万博を会場を望む真っ白なハイジカフェにて特別なカフェタイム

スイスパビリオンの最上階にある「ハイジカフェ」は予約不要で入店可能。大阪・関西万博でも注目度が高く、このカフェを目的に訪れる来場者も多く見られます。ハイジカフェの魅力をお伝えします。 パビリオンの一般待機列とは別に、ハイジカフェ専用の列があります。左側の専用通路を進むと赤いエレベーターがあり、そこから最上階へアクセスできます。

ハイジカフェへは、専用のエレベーターで移動

エレベーターを降りると、窓から入る柔らかな光と開放感溢れる空間が広がります。ハイセンスなインテリアは1950年創業のスイス家具メーカー「ヴィトラ」のアイテムを使用しています。

真っ白な幻想的な空間のハイジカフェ

カウンター席では、スイスパビリオン限定の可愛らしいグッズも販売。新商品「ハイジの犬ヨーゼフ」やスイスピンバッジ、限定ポストカードなど、お土産やギフトにぴったりのラインアップです。

スイスパビリオン限定の可愛いらしいグッズ

ノンアルコールカクテルをいただきました。「アルペンブロッサム」洋梨シロップ、りんご、きゅうり、ジャスミン茶の入った爽やかな味わい「ハイジのベリー・デライト」クランベリージュース、チェリーシロップ、レモンジュース、ジンジャエールの入った甘酸っぱいドリンク、見た目も華やかなドリンクは、お写真映えもバッチリ

ミスタードーナツから台湾風飲茶3種登場♡本格麺が楽しめる限定メニュー

オシャレなノンアルコールカクテルとハイジの犬ヨーゼフ

カウンター席では、スタッフがドリンクを作る様子を間近で楽しめ、ライブ感たっぷり。さらに窓からは大屋根リングの景観が望め、優雅な気分でカフェタイムを過ごせます。

景観も素敵な落ち着いたカウンター席

大阪・関西万博会場でも目を惹くスイスパビリオン

スイスパビリオン・ハイジカフェ

パビリオンとカフェはいずれも予約不要ですが、混雑時には入場制限がかかる場合もあります。