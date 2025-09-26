「また鼻が汚い猫だなと言われてしまった…。こんなに美少女なのになぁ」



そんなコメントとともに投稿された写真に写っていたのは、三毛猫の「むすび」ちゃん（1歳・女の子）。白・黒・茶の毛並みにゴールドの瞳、さらに鼻の左側にワンポイント模様ーー気品あふれる愛らしい姿です。



ところが、むすびちゃんにかけられたのは、鼻の模様を指摘するネガティブな一言でした。この投稿には5.4万件超の“いいね”が集まり、「わかってないなー！」「汚くないです。個性です」といった反響が相次ぎました。飼い主のXユーザー・くろとらたきびさん（@takibi_kurotora）に詳しくお話を伺いました。



鼻の模様も大切な個性ーー『十猫十色の模様』の魅力

ーーお鼻の片側にある黒い模様について、ネガティブな言葉をかけられることがよくあるのですね。



「元野良でおうちに迎えた子なのですが、保護当時から身近な人間はじめ、SNS上でも『鼻の模様がなければかわいいのに』『汚れてるみたい』などと言われることがありました」



ーーコメントから、飼い主さんのご心痛が伝わってきました。



「猫飼いさんのあいだでは有名ですが、猫の模様は神様がスープ（絵の具）をたらしてつけたものという逸話があります。その子その子に合わせて神様が描いてくれた模様は十猫十色、ひとつとして同じものはありません。だからこそ模様が個性となり、大きなチャームポイントになるのだと思います。ただ、そこにかわいさを見出すかどうかは受け取り手次第なので、そういう意見が出ることもあるだろうと理解はしています」



ーー今回の投稿は大きな反響を呼びましたが、どのように受け止められていますか。



「多くの方に『汚くなんかない。かわいいよ』と励ましていただいたことを深く感謝しています。また、今回のポストでは多くの方に模様が蝶々のように見えると言っていただきました。毎日向き合っている私自身ですら気づけなかった、この子の新たな魅力を知ることができてとても嬉しかったです。今まで以上にこの模様が愛おしく思えるようになりました。なお、ここまで反響があったのは、むすびが特別だったからではなく、同じように言葉を向けられた経験がある方が少なからずいたからだとも思います。実生活はもちろん、とくにSNSは文字が主体で感情が伝わりにくいので、言葉や言い回しには慎重にならなければいけないと改めて感じました」



ーーむすびちゃんは、どのような性格の猫さんですか。



「壁と床を走り、飛んだり跳ねたりするおてんば娘なところは、小さな頃から変わっていません。その上で、すっかり甘えん坊になりました。私の手足や頭に体や顔をすりつけ、歩く足にまとわりついてくるのは日常です。なでてほしくて手に頭を押しつけてきたり、座ればすぐに膝に乗ろうとすることもあります。また、自分に素直な子でもあります。要求があるときは大音量で鳴いて伝えてきますし、遊んでほしいときは目の前でダッシュしたり窓に飛び乗ってこちらを見下ろしてきたりとアピールします。嬉しさがMAXになると立てたしっぽをビビビッと震わせるのですが、それがまたかわいくて…。表情や行動がくるくる変わるので、見ているだけで本当に楽しいです」



多くの共感や温かい声で、投稿はポジティブな空気に包まれました。



「とっても美少女です」

「汚くないです。個性です」

「この世に汚い猫など1匹もいない」

「猫の鼻模様は神様からの贈り物です」

「整った顔立ちで、ほんとに美人さんですね」

「お鼻にちっちゃな蝶々とまってる。チャームポイントですね」

「三毛でなおかつチャームポイントあるのはめっちゃかわいい」

「お口まわりの模様はその子だけにある愛おしい表情になりますよね」

「お鼻まわりの模様も個性のひとつです。素敵な個性ではありませんか」

「わかってないなー！ 生まれるときに神様が、さらにかわいくなるようオマケで鼻ポチしてくれたんです！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）