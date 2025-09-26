最終回を迎えた『あんぱん』

今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。

＜柳井のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じ、逆転しない正義を体現した『アンパンマン』を生み出した嵩とのぶの物語は26日放送された第130回で終わりを迎えました。

＊以下最終回のネタバレを含みます

＜最終回あらすじ＞

病室のドアを開けた嵩（北村匠海さん）は、にっこり笑うのぶ（今田美桜さん）の姿に胸がいっぱいになる。

その後退院したのぶは、嵩に自分がいなくても大丈夫かと尋ね、今年の桜は見られないかもしれないとつぶやく。

そんなことないと打ち消すように話す嵩は、たまらずのぶを抱き寄せる。

やがて日本中の子どもたちのヒーローになったアンパンマン。

のぶは最高の笑顔で嵩に言う。

「嵩は、うちのアンパンマンや」と――。

演出の裏側

チーフ演出の柳川強さんいわく＜15分の放送時間中、自宅でのぶと嵩が語りあうシーンにおよそ８分を費やした＞という最終回。

「この夫婦２人で語り合うシーンは、カメラ3台を据えて、カットをかけずにワンロールで芝居をしてもらいました。お芝居を止めずに10分演じて、1発でOKだった」そう。

またのぶと嵩が並木道を歩いているラストシーンでは、今田さんと北村さんに「自由に話をしてください」と伝えたという柳川さん。

劇中、中目黒の家でよく食べたコロッケの話をしたり、「僕たちらしいね」と北村さんが話す声も聞こえてきたり。撮りながら「極めて日常ベースでおしまいになるドラマだよな」と納得していたそうです。

そして最終回の最終盤。

２人が桜咲く外を歩くシーンでRADWIMPSが歌う主題歌の『賜物』が。初めてフル尺で流れた同曲は、通常のものと異なり、落ち着いたアレンジのオーケストラバージョンになっていました。

「これでいこう！」と

もともと『賜物』のフルバージョンの歌詞が、のぶ・嵩の人生にリンクしていると感じていたという柳川さん。

「作詞されたRADWIMPSの野田洋次郎さんが、このドラマの内容に関しておそろしい程の時間を費やして考えた結果の『何かの結晶』だと感じていたんです」「最終週のどこかで、フル尺で『賜物』をかける事は出来ないか、と。そうすれば、映像と音楽が思わぬ異化効果のような作用を及ぼすのではないか」「ただ『賜物』は曲のイメージも強いですし、歌詞があるものを、劇中で使うと、セリフとかぶるし、内容を壊してしまう恐れもある。だから、内容優先で、合えばかけるし、合わなければかけない―という選択だなと思っていました」といった感想を覚えていたそうです。



そのうえで最終週の編集が一段落した時、桜の下で２人が歩き出すポイントから、4分ある『賜物』のフルバージョンを試しにかけてみたところ、尺がちょうど合い、しかも、ほとんど台詞や芝居を音楽が邪魔する事もなく、むしろ補完してあまりあるくらいの感じになっていたことに気づいたという柳川さん。

これぞ何かからの「賜物」だと思い、編集マンと即座に「これでいこう！」と決断。今回のラストシーンにつながったそうです。

視聴者の反応

そうした最後の演出に視聴者の反響は大きく、SNSなどでは多くの感想があふれています。

たとえば「最後は2人だけというのが良かった。RADの主題歌も私はすごく好きだった」「RADならではの転調も流石で天才的な歌詞にも泣かされた」「RADの曲の最後、そこにつなげるんか…」「主題歌に賛否あったみたいだけど、個人的には好きだったな。いのちを文学的哲学的に歌わせたら強いと思うRAD世代なので」「RADの曲が流れる中2人とワンちゃんで歩く姿を見て涙腺崩壊」「最後のRADのオーケストラバージョン最高だった！」「きっかけは主題歌のRADで。アンパンマンを見る目が変わったな」「歌詞見ないで曲聴いてる人マジでもったいない…」「賜物は最高にあんぱんにマッチした曲でした」といった声がみられていました。



朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。

ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが。のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じました。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けました。