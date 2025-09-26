【アリ姉とキリギリス妹】「自分の信じる子育てで！」妹とは距離を置く決意＜第17話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第17話 姉の気持ち：父からの連絡
【編集部コメント】
アンナさんは大人ですね。クルミさんと揉めてしまっても、しっかりと自分を反省して、これからどうすればいいのかを考えて行動することができます。自分の中の「モヤモヤする」という感情は別として、客観的に考えられるのが素晴らしいですね！ そんなある日、実父さんからの着信。アンナさんは少し嫌な予感がします。平日の昼間にほとんど連絡してこないはずの実父さんからの電話……。はたして何があったのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
