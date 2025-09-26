先月、三川町でショッピングセンターの女性用トイレに侵入し放火するなどして逮捕された５４歳の無職の男がきょう送検されました。

【写真を見る】「うさばらしにやった」犯行の4分前に別の犯行...女性用トイレに侵入し放火するなどした無職の男(54)を送検（山形）

男は直前に別の場所でも火をつけたなどとして逮捕・起訴されていて、男は動機について「うさばらしにやった」などと話しています。





きょう送検されたのは、非現住建造物等放火などの容疑で逮捕された本籍が富山県入善町で住居不定無職の男（５４）です。

警察によりますと男は先月２７日の午後９時１４分ごろ、三川町のショッピングセンターの女性用トイレに侵入し、ペーパータオルなどにライターで火をつけ壁などを焼いた疑いがもたれています。

男はこの犯行の４分前に近くのコインランドリーで乾燥機内のタオルに火をつけたなどとしてすでに逮捕・起訴されていて、連続で火をつけていたとみられています。

男は容疑を認めていて、調べに対し「うさばらしにやった」などと話しているということです。

また、山形県内にいたことについては「東北地方を放浪していた」などと話しているということです。