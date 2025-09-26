画像はAmazon「その着せ替え人形は恋をする」のページ（https://www.amazon.co.jp/dp/B07L1BZQPL?binding=kindle_edition&ref_=dbs_s_ks_series_rwt_tkin&qid=1758849555&sr=1-11）より

AmazonはKindleストアにて、「kindle本9月マンガフェス」第4弾を実施する。開催期間は9月26日より9月28日まで。

本キャンペーンは「シリーズ読み始め応援」をテーマに、対象タイトルのKindle本を50％ポイント還元で購入できるというもの。20巻以下のシリーズは最初の5巻、20巻以上のシリーズは最初の10巻をキャンペーン対象としている。

対象となるのは、アニメ映画化されたマンガ「ひゃくえむ。」の新装版をはじめ、「その着せ替え人形は恋をする」や「ドリフターズ」など。人気のマンガシリーズを実質半額で読み始められる機会となっている。

□「Kindle本9月マンガフェス」第4弾のページ