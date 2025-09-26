シブコ流アサイーボウルも力の源 渋野日向子は明るくハワイでの“正念場”へ「楽しみながらも結果を」
米女子ツアーは1週間のオープンウィークを挟み、来週、ハワイにあるホアカレイCCで「ロッテ選手権」（10月1〜4日）が行われる。この試合を終えると、ツアーは中国、韓国、マレーシア、日本を転戦するアジアシリーズに突入。その出場が危ぶまれる渋野日向子にとっては、残り数少ない一戦になる。
〈連続写真〉渋野日向子の最新スイングを分析！ 一体どこが変わった？
現在のポイントランキングは102位。来季のフル出場権が確定する『カテゴリー1』（シード権）は80位以内というなか、アジア4試合はリザーブメンバーという立場だ。現時点で出場できる試合はロッテ選手権と、アジアシリーズ後の「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」（11月13〜16日、フロリダ州・ペリカンGC）の2試合。大量ポイント獲得がシード入りの必須条件だ。大会を中継するWOWOWのインタビューでは、「ホアカレイCCは風は強いしグリーンもティショットもかなり難しいと思うホールが多い」と話す。ただ苦境に立たされても、「ハワイは年に一度なので、楽しみながらも結果を残せるように頑張ります。ハワイでは現地のアサイーボウルが食べたいです。トッピングはバナナにハチミツ！（笑）」と明るく、振る舞う。最後はキム・ヒョージュ（韓国）に2打差をつけられたが、2022年大会では優勝争いを繰り広げ、2位になっている。先週も貴重な一試合だったが、荒天のため大会自体が中止に。強い向かい風に立ち向かっていく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ロッテ選手権の出場予定選手は？
他の日本勢の状況は？ 最新のCMEポイントランキング
渋野日向子とほか選手の打痕の違いは？ たくさん見つかります《写真》
テーラー、ピン、キャロウェイ…… 「偽物クラブ」の見分け方〔写真〕
飛ばない原因はヘッドでなくシャフト？ 最新ドライバーシャフト32本を徹底分類！
〈連続写真〉渋野日向子の最新スイングを分析！ 一体どこが変わった？
現在のポイントランキングは102位。来季のフル出場権が確定する『カテゴリー1』（シード権）は80位以内というなか、アジア4試合はリザーブメンバーという立場だ。現時点で出場できる試合はロッテ選手権と、アジアシリーズ後の「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」（11月13〜16日、フロリダ州・ペリカンGC）の2試合。大量ポイント獲得がシード入りの必須条件だ。大会を中継するWOWOWのインタビューでは、「ホアカレイCCは風は強いしグリーンもティショットもかなり難しいと思うホールが多い」と話す。ただ苦境に立たされても、「ハワイは年に一度なので、楽しみながらも結果を残せるように頑張ります。ハワイでは現地のアサイーボウルが食べたいです。トッピングはバナナにハチミツ！（笑）」と明るく、振る舞う。最後はキム・ヒョージュ（韓国）に2打差をつけられたが、2022年大会では優勝争いを繰り広げ、2位になっている。先週も貴重な一試合だったが、荒天のため大会自体が中止に。強い向かい風に立ち向かっていく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ロッテ選手権の出場予定選手は？
他の日本勢の状況は？ 最新のCMEポイントランキング
渋野日向子とほか選手の打痕の違いは？ たくさん見つかります《写真》
テーラー、ピン、キャロウェイ…… 「偽物クラブ」の見分け方〔写真〕
飛ばない原因はヘッドでなくシャフト？ 最新ドライバーシャフト32本を徹底分類！