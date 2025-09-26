¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë½éÂ®¤¬2m/s¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡ª¡×¡¡¾®ÂäÎµÌé¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡ÈÀ½ÉÊ²½Ì¤Äê¡É¤Î¥×¥í¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡©
¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Î½éÆü¡¢¾®ÂäÎµÌé¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö62¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¾®Âä¤Î¼ê¤Ë°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®Âä¤Î¥×¥í¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥½¡¼¥ë¤Ë¶õÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤¿½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤Ï¥¶¥é¥¶¥é¡©
¥ß¥º¥Î¤È¥¯¥é¥Ö·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¾®Âä¤À¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤Ç¡ÖPROTOTYPE¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤äÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤Ï²Ã¹©¤µ¤ì¤ÆÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ê¡¢¥½¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ï¶õÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤è¤¦¤Ê½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ë¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È³°¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¾®Âä¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¥ß¥º¥Î¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£2¥¿¥¤¥×¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¥È¥¥Â¦¤Ë¥é¥ó¥Ð¡¼¥É¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥º¥ÎÀ½¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£¥Í¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤Ë¡ØD132¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÅèÂ¿°ì¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¡ØD131¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¾®Âä¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¤Ï440Õ¡¢¼êÅè¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¤Ï460Õ¤ÈÂç¤¤µ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£6·î¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Âä¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë½éÂ®¤¬2¡Êm/s¡Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤Î²»¤âÈô¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¹¤´¤¯ÃÆ¤¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤â¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¹©¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¶¥é¥¶¥é¤¹¤ë¤Î¤Ç±«¤Ç¤â³ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ß¥º¥ÎÀ½¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿²»¤È¡¢ÃÆ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¤Þ¤¿¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¤¬¾®¤Ö¤ê¤Ê¥â¥Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½Å¿´µ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¤Ä¤«¤Þ¤ë¤«¤é·ë¹½¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡×¤¬¥½¡¼¥ëÉô¤Î¥¦¥§¥¤¥ÈÄ´À°µ¡Ç½¤ò¶î»È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÂç¤¤¤¤«¤é¡¢3ÈÖ¥¦¥Ã¥É°Ê²¼¤ÈÊÌ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÈÎ®¤ì¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Èôµ÷Î¥ÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁàºîÀ¤¬¹â¤¯3ÈÖ¥¦¥Ã¥É°Ê²¼¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¤°ìËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤³¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÀ½ÉÊ²½¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¡£¡ÖËÍ¤é¤¬³èÌö¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ì¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¤³¤ì¤À¤±¤¤¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Âä¥×¥í¡¢³èÌö¤·¤Æ°ìÈÌÈÎÇä¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿Íµ¤¥·¥ã¥Õ¥È¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ÚÈô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ã¥Õ¥È¡©¡¡ºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà¡ª¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Èô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ã¥Õ¥È¡©¡¡ºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà¡ª
Çä¤ì¤Æ¤ë¡áÎÉ¤¤¥¯¥é¥Ö¡©¡¡Çä¤ê¾å¤²¥È¥Ã¥×4¤Î¡É³°¥Ö¥é¡É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎËÜÅö¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©¡ÚºÇ¿·42¥â¥Ç¥ë»îÂÇ¡Û
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Î·ë²Ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥Æ¡¼¥é¡¼¡¢¥Ô¥ó¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡Ä¡Ä¥¯¥¤¥º¡Öµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
ÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®Âä¤Î¥×¥í¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥½¡¼¥ë¤Ë¶õÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤¿½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤Ï¥¶¥é¥¶¥é¡©
¥ß¥º¥Î¤È¥¯¥é¥Ö·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¾®Âä¤À¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤Ç¡ÖPROTOTYPE¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤äÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤Ï²Ã¹©¤µ¤ì¤ÆÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ê¡¢¥½¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ï¶õÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤è¤¦¤Ê½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ë¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È³°¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¾®Âä¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¥ß¥º¥Î¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£2¥¿¥¤¥×¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¥È¥¥Â¦¤Ë¥é¥ó¥Ð¡¼¥É¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥º¥ÎÀ½¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£¥Í¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤Ë¡ØD132¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÅèÂ¿°ì¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¡ØD131¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¾®Âä¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¤Ï440Õ¡¢¼êÅè¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¤Ï460Õ¤ÈÂç¤¤µ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£6·î¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Âä¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë½éÂ®¤¬2¡Êm/s¡Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤Î²»¤âÈô¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¹¤´¤¯ÃÆ¤¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤â¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¹©¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¶¥é¥¶¥é¤¹¤ë¤Î¤Ç±«¤Ç¤â³ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ß¥º¥ÎÀ½¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿²»¤È¡¢ÃÆ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¤Þ¤¿¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¤¬¾®¤Ö¤ê¤Ê¥â¥Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½Å¿´µ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¤Ä¤«¤Þ¤ë¤«¤é·ë¹½¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡×¤¬¥½¡¼¥ëÉô¤Î¥¦¥§¥¤¥ÈÄ´À°µ¡Ç½¤ò¶î»È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÂç¤¤¤¤«¤é¡¢3ÈÖ¥¦¥Ã¥É°Ê²¼¤ÈÊÌ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÈÎ®¤ì¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Èôµ÷Î¥ÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁàºîÀ¤¬¹â¤¯3ÈÖ¥¦¥Ã¥É°Ê²¼¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¤°ìËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤³¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÀ½ÉÊ²½¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¡£¡ÖËÍ¤é¤¬³èÌö¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ì¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¤³¤ì¤À¤±¤¤¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Âä¥×¥í¡¢³èÌö¤·¤Æ°ìÈÌÈÎÇä¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿Íµ¤¥·¥ã¥Õ¥È¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ÚÈô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ã¥Õ¥È¡©¡¡ºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà¡ª¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Èô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ã¥Õ¥È¡©¡¡ºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà¡ª
Çä¤ì¤Æ¤ë¡áÎÉ¤¤¥¯¥é¥Ö¡©¡¡Çä¤ê¾å¤²¥È¥Ã¥×4¤Î¡É³°¥Ö¥é¡É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎËÜÅö¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©¡ÚºÇ¿·42¥â¥Ç¥ë»îÂÇ¡Û
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Î·ë²Ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥Æ¡¼¥é¡¼¡¢¥Ô¥ó¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡Ä¡Ä¥¯¥¤¥º¡Öµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
ÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û