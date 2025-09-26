「ライダーカップ」初日フォアサムの組み合わせ発表 デシャンボー＆JTは無敵のラーム＆ハットン組と対戦
＜ライダーカップ 事前情報◇25日◇ベスページ・ブラックC（ニューヨーク州）◇7352ヤード・パー70＞欧米対抗戦のビッグイベント「ライダーカップ」の開幕を翌日に控えた25日、初日午前に行われるフォアサムマッチ（二人で1つのボールを交互に打つ）に挑むメンバーが発表された。
米国代表はマッチ1にLIVゴルフで戦うブライソン・デシャンボー、JTことジャスティン・トーマスを送り出した。2018年大会でのデシャンボーはフォアサム2戦に出場したが、ともに敗北。雪辱の機会となる。対する欧州代表はジョン・ラーム（スペイン）＆タイレル・ハットン（イングランド）。過去にふたりがペアを組んだフォアサムでは2勝無敗と抜群のコンビネーションが光る。デシャンボーとラームはLIVでしのぎを削るライバルともあって、オープニングラウンドから白熱の争いが展開される。トップにデシャンボーを起用した理由について、キーガン・ブラッドリー主将は「彼らはチームに“火花”をもたらしてくれる。ブライソン（デシャンボー）はロッカールームでもチームメイトと素晴らしい交流をしているし、ジャスティンとともにチームを引っ張ってくれる」と期待を寄せた。一方の欧州チーム、ルーク・ドナルド主将は「もちろん、我々はいいスタートを切りたい。マッチプレーをよく分かっているから、スタートが大事だ。この二人はこれまですごく成功を収めてきた。ジョンはフォアサムが得意でローマ大会では4勝0敗、（ハットンとの）チームでは2勝0敗だ。彼らは勝ち方を知っている」と自信をみなぎらせた。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーはラッセル・ヘンリーとペアを組み、マッチ3に登場。ローリー・マキロイ（北アイルランド）＆トミー・フリートウッド（米国）と対戦する。午後に行われるフォアボール（それぞれ自分のボールをプレー）の4マッチの組み合わせはあす、発表される。（文・武川玲子=米国在住）【初日フォアサムの組み合わせ】■マッチ1（7:10）米国：ブライソン・デシャンボー＆ジャスティン・トーマス欧州：ジョン・ラーム＆タイレル・ハットン■マッチ2（7:26）米国：スコッティ・シェフラー＆ラッセル・ヘンリー欧州：ルドビグ・オーバーグ＆マシュー・フィッツパトリック■マッチ3（7:42）米国：コリン・モリカワ＆ハリス・イングリッシュ欧州：ローリー・マキロイ＆トミー・フリートウッド■マッチ4（7:58）米国：ザンダー・シャウフェレ＆パトリック・キャントレー欧州：ロバート・マッキンタイア＆ビクトル・ホブラン※いずれも現地時間
