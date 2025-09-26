9月26日午前10時58分頃、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

【写真を見る】東京で最大震度2 神奈川県、千葉県、静岡県東伊豆町で震度1 津波の心配なし（9月26日午前11時58分頃の地震）

気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さは約60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、東京都の東京練馬区です。このほか神奈川県の横浜市緑区、川崎市川崎区、川崎市宮前区、横須賀市、茅ヶ崎市、厚木市、千葉県の市原市、館山市、木更津市、君津市、富津市、南房総市、静岡県東伊豆町でも震度1を観測しました。

【各地の震度詳細】

■震度2

□東京都

東京練馬区

■震度1

□東京都

東京千代田区 東京大田区 東京世田谷区

東京渋谷区 伊豆大島町

□千葉県

市原市 館山市 木更津市

君津市 富津市 南房総市

□神奈川県

横浜緑区 川崎川崎区 川崎宮前区

横須賀市 茅ヶ崎市 厚木市

□静岡県

東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。