58歳・堀ちえみ、美脚輝くミニスカショット披露「やっぱり若いですね」「足がきれい」
歌手で俳優の堀ちえみ（58）が25日、自身のブログを更新。美脚あらわなミニスカ私服ショットを披露した。
【写真】「若いですね」美脚輝くミニスカショットを披露した堀ちえみ
「本日の出掛けるスタイルです！」と紹介し、私服姿をアップ。膝上丈のミニスカートにブーツを合わせた、秋らしいカラーのコーディネートを披露した。それぞれお気に入りのアイテムを紹介し、「では！行って来ます」と元気よくつづった。
ファンからは「足がきれい」「秋らしいですね」「着こなし方が半端ないです」「ちえみちゃんはやっぱり若いですね」「その可愛さ反則級です！笑」などのコメントが寄せられている。
