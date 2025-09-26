鈴木サチ、長女が15歳に 誕生日祝うきょうだい5ショット披露「お子さん勢揃いですね」「おめでとうございます」
5児の母でモデルの鈴木サチ（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。家族で長女の15歳の誕生日を祝う様子を公開した。
【写真】「お子さん勢揃いですね」15歳迎えた長女らのきょうだい5ショット
鈴木は「娘っ子15歳の誕生日おめでとう」「私も母親になって15年。本当におめでとう」とつづり、誕生日ケーキを囲む5人きょうだいの集合写真を披露。さらに、赤ちゃんの頃の長女を抱き上げて笑顔を見せる思い出ショットも公開し、成長をしみじみと振り返った。
コメント欄には「おめでとうございます」「お子さん勢揃いですね」「子供は宝物ですね」「お姉ちゃんの赤ちゃんの頃といよちゃん似ていますね」「ママが全然歳取っていない…羨ましいです」「さちさんが全く今と変わって無くて凄すぎます」といった声が次々と寄せられ、鈴木家の仲むつまじい雰囲気に多くの祝福が集まった。
鈴木は2009年9月に一般男性と結婚。翌10年9月に長女、12年6月に長男、19年4月に次男、22年2月に三男、24年4月に四男を出産している。
