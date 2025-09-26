倖田來未、TPOに合わせた“らしさ”全開ファッション披露「似合っていれば、年相応なんて関係ない」
歌手の倖田來未（42）が26日、東京・SHIBUYA109 渋谷店8階「DISP!!!」で『SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign』開催記念会見を開催。“TPOに合わせたファッション”で登場した。
【全身ショット】セクシー…！安定の”エロかっこよさ”披露した倖田來未
倖田は、同イベントのビジュアルにも採用されている、背中が大胆に開いた衣装で登場。シルバーとゴールドのアクセサリーも合わせ“エロカッコイイ”らしさを表現していたが、倖田は「電車のところにも貼られるということで、けっこう抑え気味。TPOに合わせたファッション」と紹介し、報道陣を驚かせた。
続けて、展示されていた花魁風の衣装を例に挙げ、「めちゃくちゃ重たいんです。きれいは我慢だと思っているので、歩きにくくても美しければ使う」と持論を展開。「50手前でもかっこよく」と30周年への決意を込め、「似合っていれば、年相応なんて関係ない。倖田來未ぽいことをやりたいし、着たいし、言い続けたい」と力強く語った。
倖田は、23日から10月5日までの期間中、SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店の2施設でコラボキャンペーン『SHIBUYA109×KODA KUMI 25th Anniversary Campaign』を開催。2010年から2024年までのツアー衣装や写真の展示をしている。きょう26日限定で約30万個の最高級オーストリア製クリスタルを使用した「GARSON（ギャルソン）」のD.A.Dラグジュアリークリスタルベンツ（倖田來未コラボーカーグッズを内装）も展示されている。
25周年を迎える倖田は、東京、大阪で4公演を開催するアニバーサリーツアーや、全国7都市12公演をめぐるディナーショーなどを駆け抜けていく。
