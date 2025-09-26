お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）と矢作兼（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。今月21日まで行われた世界選手権東京大会でスペシャルアンバサダーを務めた俳優織田裕二（57）の「卒業」宣言をめぐり、後任について語った。

織田は20日、TBS系「情報7day ニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演した際に「もうやんないですよ。これで、本当に卒業します。僕はテレビで応援しますから」と発言していた。

小木が前段で「俺はさ、世界陸上ハマッて見てたんだけど。選手じゃなかったんだよな、俺が見てたのって。織田裕二さんだったんだよね。実は」などと語り、絶賛。その上で織田の後任についても語った。

矢作は「織田裕二さんも、後任がやっぱり、ザキヤマぐらいいってもらわないと。来る〜！で」と語り、アンタッチャブル山崎弘也（49）を猛プッシュした。

小木も「そうなのよ。スポーツ好きだし」と言いつつも「役者さんがいいよな。何かね」と語った。

矢作は「陸上好きな和田さんとか出てるよ」と語り、箱根駅伝出走経験のある俳優和田正人の名前を出した。

さらに矢作は「武井壮とか、綾野剛とか。なかなかこれも面白いよね」と語った。