「あんぱん」今田美桜、“高橋文哉の博多弁”に1度釣られてしまい「感動してました」

女優の今田美桜（28歳）が、9月26日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した高橋文哉の博多弁に1度釣られてしまったと話し、「すごいですよね。私、感動してました」と語った。



朝ドラ「あんぱん」が最終回を迎えた後に放送された「あさイチ」に、主演を務めた今田美桜が生出演。視聴者から「たまるか」「たっすいが」といった土佐弁が聞けてうれしかったという感想が寄せられた。



博多華丸が、福岡出身の今田に、博多弁で話す高橋文哉につられなかったか尋ねると、今田は「1回出たことあります！博多弁が。すごいですよね。私、感動してました」と語った。