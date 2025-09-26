2025年7月10日に発売した『上戸彩写真集 Midday Reverie（ミッドデイ・リヴァリー）』（宝島社）。本書の誌面未掲載カットを追加したデジタル限定特別版が9月27日に発売されることが発表された。

【写真】『上戸彩写真集 Midday Reverie』収録カットを見る

このたびの写真集のロケ地は台湾。仕事では数多くの作品と向き合い、プライベートではひとりの女性として、妻として、母として過ごす忙しい日々から少し距離を置き、ひとり旅に出たような感覚で、異国の風景や空気を感じながら撮影は敢行された。

カメラマンは上戸自身が「以前から作品の雰囲気が好きで見ていた」と話す川島小鳥。幻想的な台湾の夜市を楽しむ姿やビーチでのあどけないピュアな表情、自然の中にたたずむ美しいカット、透明感あふれる寝起き姿など、多彩な魅力が満載。これまでの活動を振り返ったロングインタビューも収録される。

2025年7月に発売された『上戸彩写真集 Midday Reverie（ミッドデイ・リヴァリー）』（宝島社）に加え、ランタン飛ばしを楽しむ姿や本誌未収録の衣装など、デジタル版だけでしか見られないアザーカット38ページを追加収録した特別バージョンとして発売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）