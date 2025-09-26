これが鶏ムネなの!?驚くほどジューシーな「30分チキン」を作ってみよう

鶏むね肉がジューシーに！

みなさんは「30分チキン」をご存知でしょうか？文字通り、30分焼いたチキンなのですが、以前SNSで話題になりました。「30分も鶏肉を焼いたら焦げそう」「30分後にはパサパサになっちゃう…」なんて思っている人も多いと思いますが、実はその逆。30分かかけてじわじわと焼き。裏返して10分放置。余熱で火を通していくことで、驚くほどジューシーなむね肉が出来上がるんです。

肉汁があふれる瞬間が見られる

調理のポイントは3つ。



1.皮目を下にしてフライパンに置くこと



2.弱火で30分焼くときに絶対に動かさないこと



3.フライパンにふたをしないこと



たったこれだけでジューシーなチキンができるというから驚きです。さらにSNSではフライパンに残った肉エキスを使ったソースの作り方なども紹介されており、トマトソースやマスタード味など、お好みの味を楽しめるのも魅力。クックパッドにもレモンバターソースのレシピが投稿されており、さっぱりしておいしいと注目を集めています。

さっぱり味で食べやすい

じんわり火を通すことで、旨味をぎゅっと閉じ込めたジューシーなチキンに！まさに「これが鶏むね肉なの！？」と言ってしまうほどの仕上がりに、ただただ驚くばかりです。リーズナブルな鶏むね肉がごちそう感たっぷりの一品になる「30分チキン」、ぜひお試しください。