　ものまね芸人のキンタロー。（43）が26日までに自身のSNSを更新。貴重な“ノーマル”姿を公開した。

【写真】逆に新鮮…！キンタロー。のナチュラルショット

　キンタロー。は25日、東京都庁展望台で行われた『私の推し傘セレクション』イベントに参加したことを報告。仮装していないナチュラルな姿を公開し「ノーマルキンタロー。ですめちゃくちゃ久しぶりな気がしています　逆に戸惑いました」と率直な気持ちをつづった。

　この投稿には「何だか新鮮ですね」「こんなにきゃわいかったのね」「めっちゃかわいい！」との反響が寄せられている。