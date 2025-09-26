「スマホ管理」と「手書きの手帳」、どう使い分ける？ SNSじゃ残せない“内緒の思い出”も書き留める…2026年おすすめ手帳
「やっぱり紙の手帳が落ち着く」そんな声が増えている。スマホアプリやカレンダーでの管理は便利だが、手で書くことで記憶に残りやすく、日々の気持ちも一緒に記録でき、読み返すのも簡単なのがアナログ手帳の魅力。SNSでは残せない“内緒の思い出”を、あなただけの手帳に閉じ込めてみては？
【写真】デコレーションも日記も予定もこれ一冊で！ 1日1ページの王道と言えば…
■ほぼ日手帳 2026 HON タイ&チーフ/in the forest (Amazon)
自由度の高さと書きやすさで根強い人気を誇るシリーズ。サイズもさまざまで、持ち運び用やデスク据え置き用など、種類も豊富。特に1日1ページのレイアウトは、スケジュール管理だけでなく日記や推し活メモ、イラストやスクラップなど多用途に対応できる。カバー一体型の「HON」仕様で丈夫かつ高級感があり、今回の「in the forest」デザインは森を思わせる落ち着いた雰囲気。日々をていねいに残したい人にぴったりの一冊。
・1日1ページで自由に使えるレイアウト
・持ち運びしやすいA6サイズ＆丈夫なカバー一体型
・推し活の思い出を振り返る“自分だけの記録帳”として人気
■ミドリ hibino 手帳 2026年 A6 デイリー
1日2ページという大容量手帳。余白も広く、日々のメモや日記、推し活のチケット貼り付けにも対応。シンプルなデザインでビジネスにも使いやすく、書き心地の良いMD用紙を採用。2025年12月始まりでスムーズに新年を迎えられるのも魅力。
・1日2ページという大容量手帳
・書きやすさ抜群のMD用紙を使用
・仕事、プライベートのto doや取り留めのないことも書いておける
■コクヨ ジブン手帳 DAYs 2026
1日ごとにスケジュールと記録がしっかり書ける構成。A5スリムサイズで持ち運びやすく、見やすいマンスリー＋デイリー形式。2026年版はSOU・SOUデザインの限定カバーやシール付きで、使う楽しみも広がる。日常管理から推し活、ライフログまで自由自在に使える。
・マンスリー＋デイリーで予定も記録も充実
・A5スリムサイズで携帯性抜群
・限定デザイン＆シールでカスタムが楽しい
■デルフォニックス ロルバーンダイアリー 2026
豊富な表紙デザインと使いやすいマンスリーページが特徴。Lサイズは書き込み量も十分で、シンプルながらも無駄のないレイアウト。アメリカンスイーツ柄のような限定デザインはコレクターもいるほど人気で、手帳をファッション感覚で楽しめるのも魅力。
・豊富な表紙デザインで“選ぶ楽しさ”がある
・書きやすいマンスリー構成
・コレクション性も高く推し活手帳にも◎
■無印良品 一覧できるスケジュール帳 2026
シンプルで実用性が高い人気アイテム。マンスリーを開きながらデイリーページも確認できるレイアウトで、予定の全体像を把握しやすい。A5サイズでしっかり書き込めるのも魅力。月曜始まりと日曜始まりが選べるのも嬉しいポイント。
・マンスリー＋デイリーが同時に見られる設計
・A5サイズで書き込みスペースも十分
・無印らしいシンプルデザインで万人受け
■ラコニック 手帳 2026年 A5 ウィークリー
シンプル派におすすめなのがラコニック。A5サイズの見開きウィークリーで予定を整理しやすく、2025年9月始まりで最長16ヵ月使えるのが特長。グレーを基調にした落ち着いたデザインで、ビジネスにもプライベートにも馴染む。
・9月始まりで最長16ヵ月使える
・見やすいウィークリー形式
・シンプルデザインで飽きがこない
■ダイゴー 手帳 2026 ハンディピック
小型で持ち歩き用にぴったりのダイゴー「ハンディピック」。A6より小さめでポケットや小さなバッグにも収まりやすい。マンスリーブロック形式で予定が一目で確認できる。他の手帳と併用したり、他のリフィルも豊富にあるので組み合わせたりして“自分だけの手帳”を作ることができる。
・コンパクトで持ち歩きやすいサイズ感
・マンスリーブロック形式で見やすい
・他の手帳と使い分けしやすい
■高橋 手帳 2025年4月始まり A5 デスクダイアリー
信頼と実績のある定番ブランド。A5サイズでデスクに置いても見やすく、ウィークリー形式に加えてメモ欄も広く、ビジネスの会議記録やタスク管理に最適。4月始まりで年度管理もしやすい。
・ビジネスシーンで使いやすい構成
・メモスペースが広く多用途に対応
・4月始まりで年度管理にも便利
デジタル全盛の時代だからこそ、手で書いて残す手帳の価値が再注目されている。予定の管理はもちろん、プライベートの思い出や推し活の記録や日々の気持ちをつづる“自分だけの一冊”として、かけがえのない存在。機能もデザインも豊富に揃っているので、ライフスタイルに合った一冊を見つけてほしい。
【写真】デコレーションも日記も予定もこれ一冊で！ 1日1ページの王道と言えば…
■ほぼ日手帳 2026 HON タイ&チーフ/in the forest (Amazon)
・1日1ページで自由に使えるレイアウト
・持ち運びしやすいA6サイズ＆丈夫なカバー一体型
・推し活の思い出を振り返る“自分だけの記録帳”として人気
■ミドリ hibino 手帳 2026年 A6 デイリー
1日2ページという大容量手帳。余白も広く、日々のメモや日記、推し活のチケット貼り付けにも対応。シンプルなデザインでビジネスにも使いやすく、書き心地の良いMD用紙を採用。2025年12月始まりでスムーズに新年を迎えられるのも魅力。
・1日2ページという大容量手帳
・書きやすさ抜群のMD用紙を使用
・仕事、プライベートのto doや取り留めのないことも書いておける
■コクヨ ジブン手帳 DAYs 2026
1日ごとにスケジュールと記録がしっかり書ける構成。A5スリムサイズで持ち運びやすく、見やすいマンスリー＋デイリー形式。2026年版はSOU・SOUデザインの限定カバーやシール付きで、使う楽しみも広がる。日常管理から推し活、ライフログまで自由自在に使える。
・マンスリー＋デイリーで予定も記録も充実
・A5スリムサイズで携帯性抜群
・限定デザイン＆シールでカスタムが楽しい
■デルフォニックス ロルバーンダイアリー 2026
豊富な表紙デザインと使いやすいマンスリーページが特徴。Lサイズは書き込み量も十分で、シンプルながらも無駄のないレイアウト。アメリカンスイーツ柄のような限定デザインはコレクターもいるほど人気で、手帳をファッション感覚で楽しめるのも魅力。
・豊富な表紙デザインで“選ぶ楽しさ”がある
・書きやすいマンスリー構成
・コレクション性も高く推し活手帳にも◎
■無印良品 一覧できるスケジュール帳 2026
シンプルで実用性が高い人気アイテム。マンスリーを開きながらデイリーページも確認できるレイアウトで、予定の全体像を把握しやすい。A5サイズでしっかり書き込めるのも魅力。月曜始まりと日曜始まりが選べるのも嬉しいポイント。
・マンスリー＋デイリーが同時に見られる設計
・A5サイズで書き込みスペースも十分
・無印らしいシンプルデザインで万人受け
■ラコニック 手帳 2026年 A5 ウィークリー
シンプル派におすすめなのがラコニック。A5サイズの見開きウィークリーで予定を整理しやすく、2025年9月始まりで最長16ヵ月使えるのが特長。グレーを基調にした落ち着いたデザインで、ビジネスにもプライベートにも馴染む。
・9月始まりで最長16ヵ月使える
・見やすいウィークリー形式
・シンプルデザインで飽きがこない
■ダイゴー 手帳 2026 ハンディピック
小型で持ち歩き用にぴったりのダイゴー「ハンディピック」。A6より小さめでポケットや小さなバッグにも収まりやすい。マンスリーブロック形式で予定が一目で確認できる。他の手帳と併用したり、他のリフィルも豊富にあるので組み合わせたりして“自分だけの手帳”を作ることができる。
・コンパクトで持ち歩きやすいサイズ感
・マンスリーブロック形式で見やすい
・他の手帳と使い分けしやすい
■高橋 手帳 2025年4月始まり A5 デスクダイアリー
信頼と実績のある定番ブランド。A5サイズでデスクに置いても見やすく、ウィークリー形式に加えてメモ欄も広く、ビジネスの会議記録やタスク管理に最適。4月始まりで年度管理もしやすい。
・ビジネスシーンで使いやすい構成
・メモスペースが広く多用途に対応
・4月始まりで年度管理にも便利
デジタル全盛の時代だからこそ、手で書いて残す手帳の価値が再注目されている。予定の管理はもちろん、プライベートの思い出や推し活の記録や日々の気持ちをつづる“自分だけの一冊”として、かけがえのない存在。機能もデザインも豊富に揃っているので、ライフスタイルに合った一冊を見つけてほしい。