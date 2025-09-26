¥¬ー¥É¿Ø¤ÎÊä¶¯¤òÁÀ¤¦¥Ú¥¤¥µー¥º¡Ä33ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥Ç¥í¥ó¡¦¥é¥¤¥È¤È·ÀÌó¤«¡©
¡¡9·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£À©¸Â¤Ê¤·FA¡Ê¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¤Î¥â¥ó¥Æ¡¦¥â¥ê¥¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤È¤Î1Ç¯·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¡ØESPN¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÂåÍý¿Í¤¬Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤ØÅÁ¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢26Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»öÂÖ¤Ï°ìÊÑ¡£¥â¥ê¥¹¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¥¤¥µー¥º¤Ï¥â¥ê¥¹¤È¤Ï·ÀÌó¤»¤º¡¢¥¬ー¥É¤ÎÁª¼êÁØ¤ò¸ü¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ØForbes¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥Ú¥¤¥µー¥º¤òÄÉ¤¦¥È¥Ëー¡¦¥¤ー¥¹¥Èµ¼Ô¤¬¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ØÅê¹Æ¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¡£¥Ú¥¤¥µー¥º¤Ï¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÀ©¤·¤Æ2000Ç¯°ÊÍè½é¤ÎNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¿Ê½Ð¡£¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò3¾¡4ÇÔ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¥Áー¥à¤Ï¡¢»ÊÎáÅã¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤¬¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î¤¿¤á¡¢º£¥·ー¥º¥óÁ´µÙ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¤ー¥¹¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢¥Ú¥¤¥µー¥º¤¬30Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢FA¤Î¥Ç¥í¥ó¡¦¥é¥¤¥È¤È·ÀÌó¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤ÈÊó¤¸¤¿¡£196¥»¥ó¥Á83¥¥í¤Î¥é¥¤¥È¤Ï¡¢NBA¥¥ã¥ê¥¢10Ç¯¤ò¸Ø¤ë33ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¬ー¥É¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç·×40»î¹ç¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ15.9Ê¬3.1ÆÀÅÀ1.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.9¥¢¥·¥¹¥È0.9¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£