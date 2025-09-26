韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』最終話にて、イ・リオが6位でデビューメンバー入りを果たした。

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

リオはBTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT Entertainmentの練習生グループ・Trainee Aのメンバーとして活動後、2023年にソロデビュー。高い歌唱力の持ち主で、番組の序盤からマスターに「メインボーカルを見つけた」と言わしめていた。

414万7134点を獲得してデビューグループ・ALPHA DRIVE ONEのメンバーとなったリオ。「はあ…」と噛み締めるように深く息をついたあと、スピーチで「まずは…これまで僕のことを応援して、投票してくださったスタークリエイターの皆さんに、心からの感謝をお伝えしたいです。僕を応援してくださることは簡単なことではなかったと思います。これからALPHA DRIVE ONEの誇らしいメンバーとして、素敵な活動で皆さんの愛に応えていきたいと思います」と、心からの思いを口にする。

そして、会場にはリオの家族がオーストラリアから駆けつけていた。リオは母に向かって「やったよ！」と声をかけ、「この夢のために7年という時間を、1人で韓国で時には寂しく過ごしてきましたが、その間ずっと陰で僕のことを支えてくれて、待ってくれて、本当に感謝しています。愛していますと伝えたいです」と感謝を伝えた。

また、1位でデビューを決めたイ・サンウォンは、リオがTrainee Aとして一緒に苦楽を共にした仲。サンウォンに向かってリオは「僕が先に『出よう』と声をかけたけど、サンウォンが『一緒に行こう』と言ってくれたから、来ることができました。サンウォンがもしいなかったら、この場にいられなかったと思います。あの時一緒に叶えられなかった夢を、これから一緒に叶えることができて嬉しいです。これからも一緒に幸せに活動してみせましょう。愛してるよ！」と、愛情たっぷりに思いを届け、視聴者の感動を誘った。この関係性に「サンリオは永遠」「号泣」「本当に泣ける」「美しい」などの声が殺到していた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）