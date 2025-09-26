「せんたくき」が超リアルな付録に　『ホンモノそっくり！　回る！　リアルサウンドせんたくき』

リアルMOOKシリーズ『ホンモノそっくり！ 回る！ リアルサウンドせんたくき』（講談社）が9月29日に発売される。

【写真】超リアルな付録「せんたくき」を見る

リアルMOOKシリーズから、超リアルな「せんたくき」が登場。このアイテムは大手洗濯機メーカー監修のホンモノそっくりなせんたくきふろく。前面のスイッチを押すとリアルな音声が流れ、上部のボタンを押せば洗濯槽がぐるぐると回転。本体のドアは開閉可能で、付属の紙工作の衣類や洗剤・柔軟剤を入れることができる。

上のボタンを押すと「ゴー―」という音と共に洗濯槽が回って、回る様子も観察することが可能。洗濯かごや洗剤などの工作もセットになっているため、家の中で本格的な「お洗濯ごっこ」が体験できる。

スイッチを押すと、リアルな音声案内と洗濯段階によって音が変わるドラムの回転音が流れる。音声リストとして「洗う」「すすぐ」「脱水」「終了音」といった洗濯の各工程を再現しており、遊びながら自然と洗濯機の仕組みを理解できる付録となっている。

また本誌では洗濯機の仕組みを分かりやすく解説。そのほか洗濯の歴史や洗濯機の向上、さまざまな洗濯機の種類、世界各国の洗濯について解説されるほか、クイズや迷路遊びを楽しめるページも収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）