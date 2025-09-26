²ñ¼Ò°÷¶²³å¤Ç23ºÐÃË¤ËÍºáÈ½·è¡¡±É¤Î¥Û¥Æ¥ë°äÂÎ¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¶¯ÅðÃ×»àºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Èï¹ð¤é¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÃËÀ¤«¤é¶âÉÊ¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶²³åºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦ÇÈÂ¿ÌîÍ¤ºÈÈï¹ð¡Ê23¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¡ÊÆ£º¬ÅíÀ¤ºÛÈ½´±¡Ë¤Ï26Æü¡¢¹´¶Ø·º3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡Êµá·º¹´¶Ø·º3Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¨ÃÌ¶âÌ¾ÌÜ¤Ç¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢Ìµ¿¦²ÃÆ£Îâ²»Èï¹ð¡Ê20¡Ë¡á¶¯ÅðÃ×»àºá¤Çµ¯ÁÊ¡á¤È½÷¡áÊÝ¸î´Ñ»¡½èÊ¬¡á¤È¶²³å¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¶¦ËÅ¤·¡¢6·î7Æü¡¢½÷¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ¶¤¤¹þ¤ó¤À·ªÅÄ¾°ÄÌ¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê32¡Ë¡á¤ËÂÐ¤·²ÃÆ£Èï¹ð¤¬¡Ö²¶¤ÎËå¤Ë²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È°ø±ï¤òÉÕ¤±¤¿¡£²ÃÆ£Èï¹ð¤Ï¡¢Äñ¹³¤·¤¿·ªÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ÆÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¡£