雨は次第にやみ 日中はおおむね晴れそう【これからの天気(26日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆26日(金)これからの天気
昼過ぎまで雨の降るところがありますが、次第にやむでしょう。下越や佐渡では日中はおおむね晴れそうです。
降水確率は20%以下のところが多くなっていますが、湯沢町では夜は30%となっています。
◆26日(金)の予想最高気温
最高気温は、26～29℃の予想です。
阿賀町では25日(木)より7℃高いでしょう。平年と比べると4℃前後高いところが多くなりそうです。
