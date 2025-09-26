これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆26日(金)これからの天気

昼過ぎまで雨の降るところがありますが、次第にやむでしょう。下越や佐渡では日中はおおむね晴れそうです。

降水確率は20%以下のところが多くなっていますが、湯沢町では夜は30%となっています。



◆26日(金)の予想最高気温

最高気温は、26～29℃の予想です。

阿賀町では25日(木)より7℃高いでしょう。平年と比べると4℃前後高いところが多くなりそうです。