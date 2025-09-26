Image: BRIGHT_DIY

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

旅行やアウドドアなどの際、スーツケースなどの大型バッグだけでは機動力に欠けるし、いつものバックパックを追加すると荷物がかさばりすぎるという状態はありませんか？

そんなジレンマを解決してくれそうなサブバッグが、わずか285gで350ml缶サイズにまで畳めるバックパック「THE ULTIMA 22」。展開すればたっぷり22L入り、単独利用できるヒップパックも付属する優れモノなんです。

旅先でのアクティブな行動にも対応するこの便利バッグが今なら1万円ちょっとになっていたので、おトクなセールが終了する前に詳しく見ていきましょう。

「究極の多機能収納」285g/22L/缶サイズ・日常から旅まで大活躍バックパック 12,480円 【早期リターン 38％OFF】 machi-yaでチェック

たった285ｇ、手のひらサイズに収納OK

Image: BRIGHT_DIY

「THE ULTIMA 22」の特長は285gという圧倒的な軽さと350ml缶サイズまで小さく畳めるところ。使わないときも邪魔にならず、旅行時のサブバッグとしても使いやすい優等生です。

Image: BRIGHT_DIY

超コンパクト収納でも展開時には22Lまで荷物が入るので、デイパックとしても十分使える収納力になっています。

マルチユースで機動力も抜群

Image: BRIGHT_DIY

本製品はCORDURAファブリック製で耐久性と耐水性能が高いのがポイント。

Image: BRIGHT_DIY

またバックパックの上部ポーチは単体でミニバッグとして利用可能。旅行先でのアクティビティ用など、スマホや財布だけで身軽に行動したいときに便利ですね。

Image: BRIGHT_DIY

背負心地を高める背面のクッション部は取り外して単体で利用もOK。アウトドアやスポーツ観戦などの際に即席の快適クッションに早変わり！

Image: BRIGHT_DIY

他にも最大3リットルのハイドレーションパックが収納できるなど、アウトドア用としてもけっこう本格仕様。ちょっとした登山やトレイルランニングの相棒としても活躍してくれそうですね。

選べる2カラー

Image: BRIGHT_DIY

今回のキャンペーンではブルーとブラックの2色から選択可能となっていました。記事中のレッドは非取り扱いカラーなのでご注意を。ブルーはアウトドア感強めですが、ブラックならシンプルで日常使いもしやすそうですね。

おトクな先行セールは終了間近でしたので、気になった人は早めに詳細をチェックしてみてください。

「究極の多機能収納」285g/22L/缶サイズ・日常から旅まで大活躍バックパック 12,480円 【早期リターン 38％OFF】 machi-yaでチェック

＞＞285gで22L収納！350ml缶サイズまで小さくなる究極の多機能バックパック

