コミュニケーション力を上げるために本を読んで勉強したり、話し方教室に通ったり……。たしかに「伝え方」のスキルは身についたような気がする。でも、なぜかこちらが思ったように相手に動いてもらえない……。よくあることです。

「伝える側」と「受け手側」には、想像以上に深い溝が存在します。「伝える」から「伝わる」へ、さらにその先の「動かす」までをつくるには、いくつか重要なコツと考え方があります。



今回は、そのなかから「ギャップ」と「ボトルネック」という2つのキーワードについて、国内外50以上の広告賞を受賞した山本渉氏の新著『伝わるコツ』からご紹介します。

「前振りギャップ構造」〜ババア、長生きしろよ理論〜

不良が横断歩道でおばあさんの手を引いて歩いていると、「なんていいやつだ」と言われます。まじめな生徒会長が同じことをしていても、当たり前のことと思われてしまうことがあります。

「ずるい」「不公平だ」と言いたくなりますが、そういうものです。

ここで効いているのが「ギャップ」です。「一度印象を落とすことで、より魅力が伝わる」という現象です。

私はこれを「ババア、長生きしろよ理論」と呼んでいます。

ただ「おばあさん健康で長生きしてね」と言われても普通ですが、「おい、ババア！ 長生きしろよ」というセリフにすると、より強い印象を残します。

このテクニックは、広告コピー、ドラマや映画のセリフ、名言など、さまざまな「伝わる」言いまわしの中で使われています。

・“観戦ではない。目撃するのだ。”（クレディセゾン／サッカー日本代表スローガン）

・“結婚しなくても幸せになれるこの時代に私は、あなたと結婚したいのです。”（リクルート／ゼクシィ）

・“人生に失敗はあったって、失敗した人生なんてないと思います。”（『大豆田とわ子と三人の元夫』／カンテレ）

・“一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ。”（ニール・アームストロング）

・“髪の毛が後退しているのではない。私が前進しているのである。”（孫正義）

これらの言葉が、もし後半の意味合いだけだったら弱い印象になってしまいます。前半の文章が、後半を強調する役割をしているのがわかります。

一度落ちることで、その後、高くジャンプするイメージです。

「フリとオチ」や「伏線と回収」が効果的なワケ

これはお笑いの「フリとオチ」にも構造としては似ています。前振りがあることで、その後のオチがより面白くなります。映画やドラマで使われる、「伏線と回収」も近い役割です。

脚本家によってはラストシーンからさかのぼって書いていく、という人もいます。それはクライマックスで盛り上げるための仕掛けを、前半につくることができるからです。

映画『リトル・ダンサー』では、主人公の男の子がバレエをすることに反対だった父親が、ついに応援することを決意したシーンで観客の涙を誘います。

映画の前半では、男らしさにこだわる父親の姿、炭鉱でストライキのリーダーとして奮闘する姿が丁寧に描かれます。これが伏線（前振り）です。後半で、ストライキを自ら破って息子のバレエ教室入学の費用を稼ごうとするシーンがあります。これが回収（ギャップ）です。

伏線があるからこそ、回収の展開がより活きて、感動を呼ぶのです。

では、伝えるときに、この構造を具体的にどうつくっていくのか？ これは意外と簡単にできます。

まず、最終的に伝えたいことを決めます。その逆算で、反対になる意味の言葉を使って文章をつくり、その2つを合体させます。

・最終的に伝えたいこと：「この料理はおいしい」

・反対の意味：「これまで料理を褒めたことがなかった」

・合体させる：「人生で人の料理を褒めたことがない。でも、これはおいしい」

・最終的に伝えたいこと：「御社に入社したい」

・反対の意味：「入りたいと思える会社が1つもなかった」

・合体させる：「就職活動で魅力的な会社に出会えなかったけど、御社の取り組みを知って、初めてここで働きたいと思えた」

参考までに、9・11アメリカ同時多発テロ事件直後のジョージ・W・ブッシュ元大統領のスピーチの一部を意訳します（大変痛ましい事件でしたが、この内容を象徴する言葉なのでご紹介します）。

人気のなかった大統領が、この力強いメッセージを国民に届けたことにより、支持率が史上最高レベルまで跳ね上がりました。

“テロ行為が高層ビルの鉄筋を破壊することができても、アメリカという国の鉄のような意志を砕くことはできない。”

この見事な「前振りギャップ構造」で、消沈する国民を勇気づけました。

「ボトルネック理論」〜背中を押すより障害物を排除〜

友だちがバンジージャンプで飛び降りる直前に怖がってフリーズしています。どう伝えたらジャンプできるでしょうか？

A：「大丈夫、君なら飛べる！ 勇気を出して！」

B：「ここから過去に1万人が飛んで、怪我や事故はゼロだって」

人によるのかもしれませんが、私ならBのほうが飛ぶ気になります。

実際に人に何かをしてもらうためには、無理に押すのではなく、障害となっているものを取り除くだけでいいというケースがあります。

この障害はマーケティング用語で「ボトルネック」と呼ばれています。ボトルの細くなっている部分が「詰まり」になって、流れや動きを止めてしまうのが由来です。

NIKE、Google、Appleなどでコンサルを請け負うジョーナ・バーガー氏が著書『THE CATALYST』（かんき出版）の中で、このような内容のことを述べています。

“動かない車があるときに、力いっぱい押すよりも、サイドブレーキを解除するだけで動くことがある。障害となるものを取り除き、ハードルを下げることで、人々の行動を促すことができる。”

高級時計のロレックスを売るときに、迷っているお客さんにかける最後のひと言はなんでしょうか？

・“100年の歴史と伝統がある”

・“持っているとステータスになる”

それよりも効果的なのは、

“価値が下がらないから、買った金額より高く売れることもある”

という言葉です。高い買い物なので、一番の「ボトルネック」は値段であり、後悔したくないという心理です。そのボトルネックの詰まりを解消する言葉になっています。

ピンクリボン活動の一環で、乳がん検診を促すコピーの公募があります。その中で、多くの人の行動を変えた作品がこちらです。

“乳がん検診で一番多く見つかるものは、安心です。”（ピンクリボンフェスティバル）

検診に行かない理由。つまり「ボトルネック」はなんでしょうか？

時間がない、面倒くさい、痛そう、などいろいろありますが、その1つに「もしがんが発見されたらと思うと怖い」というものがあります。このコピーは、そのボトルネックを理解した見事な伝え方です。

ボトルネックを探すには、相手の心理を深く知る必要があります。伝える相手の立場になって、どのような気持ちの流れか、ストーリーにして想像してみましょう。

「押してダメなら引いてみる」ことも大事





バンジージャンプを飛びたい→でも、いざ飛ぶ瞬間になったら思っていたより怖い→不安がどんどん募っていく→動画サイトなどで見た事故を思い出す→もしロープが切れたら……など不安が拡大して飛べない←これがボトルネック

「事故は起こらない」と告げることで解消できますが、「君なら飛べる！ 勇気を出して！」ではボトルネックの詰まりが取れないことがわかります。

ここでは「ボトルネック理論」に則った、サイドブレーキを解除する伝え方を説明しましたが、決してプッシュ型がダメ、ということではありません。

古くから「押してダメなら引いてみな」という言葉がありますが、幅広い技とアプローチを習得することが大切です。

（山本 渉 ： クリエイティブディレクター／コピーライター／作家）