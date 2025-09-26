¸ÀÍÕ¤Î¥×¥í¤â¼ÂÁ©Ž¤¿Í¤ò"Æ°¤«¤¹"¸À¸ì²½¤Î¥³¥Ä
¡Ö¸À¤Ã¤¿¡×¡á¡ÖÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ª°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§shimi¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¸À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÍý²òÎÏ¤¬ÌäÂê¤Î¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸À¤Ã¤¿¡×¡á¡ÖÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ª°ã¤¤¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼êÃÊ¤Ç¡¢ÌÜÅª¤ÏÀè¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¦½¢¿¦¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¼«¸ÊPR¤òÅÁ¤¨¤ë¡¡¢ª¡¡ÆâÄê¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤
¡¦¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡¡¢ª¡¡¥¤¥¨¥¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤
¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÊÖ»ö¤Ï¥Î¡¼¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤éÀ®¸ù¡ª¡×¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤¬Æ°¤¡¢Íß¤·¤¤²óÅú¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¥¹¥¥ë¤ò¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¹¹ðº×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³ËÜ¾Ä»á¤Î¿·Ãø¡ØÅÁ¤ï¤ë¥³¥Ä¡Ù¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÁ¤¨¤ë¾ðÊó¤Ë¶¯¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÈ¯¸«¡×¤È¡Ö¶¦´¶¡×
³¤³°¤Î¹¹ð¾Þ¤Ë¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥È¡¼¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸ø³«¤Î¿³ºº²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¹¹ð¤òÀ©ºî¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÁ¤¨Êý¤ËÌÀ¤é¤«¤Ê´Ö°ã¤¤¤äÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¹ÖÉ¾¤â¥é¥¯¤Ç¤¹¡£Ä¾¤¹¤È¤³¤í¤¬ÌÀ³Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ëº¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÌÌÇò¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÂ¿¿ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¤¤À¤±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯Î±¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¡©¡¡¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤â¤Ã¤È¶¯¤µ¤òÂ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÃê¾ÝÅª¤¹¤®¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë2ÅÀ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖÈ¯¸«¡×¤Ç¶¯¤µ¤ò¤Ä¤¯¤ë
¿·¤·¤¤¾ðÊó¤äµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢¿Í¤Ï¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Aà±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤È¡¢10²¯¿Í¤ÈÏÃ¤»¤ë¡£〞¡Ê¥¸¥ª¥¹¡Ë
Bà¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢»éËÃ¤ÈÅü¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£〞¡Ê¤«¤é¤À¤¹¤³¤ä¤«ÃãW¡¿ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡Ë
Cà¥í¥±¥Ã¥È¤â¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£〞¡Ê¥È¥ó¥Ü±ôÉ®¡Ë
Dà¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¤¹¡£〞¡Ê»°¾ÊÆ²½ñÅ¹¡Ë
¤³¤ì¤é¤Ï¡ÖÈ¯¸«¡×¤ä¡Ö¶Ã¤¡×¤¬¤¢¤ë¥³¥Ô¡¼¤ÎÎã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÈ¯¸«¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÂçÈ¯¸«¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸À¸ì²½¤·¤¿
¡¦¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤ÇÅÁ¤¨¤¿
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡×¤òËÁÆ¬¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë
ÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¡ÖÈ¯¸«¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡×¤òËÁÆ¬¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àè¤Û¤É¤ÎA¡ÁD¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶Ã¤¤Î¤Ê¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤Î¾ðÊó¤À¤È¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤°¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢º½Åü¤Ï´Å¤¤¡×
¤³¤ì¤Ë¤ÏÈ¯¸«¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÆâÍÆÅª¤Ë¤â¶Ã¤¤¬¤Ê¤¯¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¡¢¡Öº½Åü¤Ï´Å¤¤¹½Ê¸¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥¥à¥Á¤Ï´Å¤¤¡×
¤³¤ì¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶Ã¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¿É¤µ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¥¥à¥Á¤Ë¤Ïº½Åü¤¬¤«¤Ê¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³Î¤«¤Ë´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¥à¥Á¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°Õ³°À¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢A¤Î¥³¥Ô¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ô»ú¤òÆþ¤ì¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ê¶Ã¤¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö¶¦´¶¡×¤Ç¶¯¤µ¤ò¤Ä¤¯¤ë
ÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢È¯¸«¤ä¶Ã¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡¢³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¶¦´¶¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Eà»îÃå¼¼¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢ËÜµ¤¤ÎÎø¤À¤È»×¤¦¡£〞¡Ê¥ë¥ß¥Í¡Ë
FàÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤Ê¡£¼Â²È¤Ï°Õ³°¤È¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤¾¡£〞¡ÊNetflix¡Ë
Gà·Ö¸÷Åô¤Î°Å¤¤ÉÂ±¡¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤À¡£〞¡Ê·Ö¸÷Åô¥Ñ¥ë¥Ã¥¯¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
¤³¤ì¤é¤Ï¤É¤ì¤â¶¦´¶À¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤¸ÀÍÕ¡¢ÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎã¤¨¤ëµ»½Ñ¡×¡Á¡ÖÅÁ¤¨¾å¼ê¡×¤Ï¡ÖÎã¤¨¾å¼ê¡×¡Á
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÀèÇÚ¤¬¤Ò¤È¤ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶½Ì£´Ø¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤
¡¦ÀâÌÀ¤¬¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë
¡¦Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÅÁ¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢¤É¤Î¼è°úÀè¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀèÇÚ¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤Äó°Æ¤â¤¹¤°¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ë¤â¤³¤ÎÀèÇÚ¤ÈÆ±¤¸Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¸À¤¨¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£»ä¼«¿È¤Ï¸µ°ú¤¤³¤â¤ê¤Ç¡¢¿·¿Í¤Îº¢¤Ï¶ËÅÙ¤Î¸ý¥Ù¥¿¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¾å¼ê¤ÊÅÁ¤¨Êý¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¸¦µæ¤ÈÊ¬ÀÏ¤ò¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀèÇÚ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥åÎÏ¤Î¹â¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤Ë¡ÖÎã¤¨¾å¼ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡×¤ä¡Ö¡»¡»¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤´¤È¤ËÎã¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÀèÇÚ¤¬¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£ËÏ½Á¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ¤¤±ÕÂÎ¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¡Ö¸»Àô¤«¤±Î®¤·²¹Àô¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ê¹¤¼ê¤Î¼è°úÀè¤¬¤ß¤ó¤Ê¥Ë¥³¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡Ö¾å¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤è¤ê¤âÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê±ÇÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù⁉
¤Þ¤¿ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ç¡¢¼è°úÀè3¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¤È¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î3¼Ò¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´´»ö¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤¬Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ç¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï·ö²Þ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¡¢¥¹¥ÍÉ×¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¬¡¢±Ç²èÈÇ¤À¤È¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¥É¥é¤¨¤â¤ó⁉¤È»ä¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼è°úÀè¤Î´é¤ò¶²¤ë¶²¤ë¸«¤ë¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æð÷¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÊý¤ÎÌò°÷¤â»×¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤Æ3¼Ò¤ÇÏ¢·È¤·¡¢·ë²Ì¡¢¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï²£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÌÈÎ¤ÇÍÌ¾¤Ê¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤Î¹âÅÄÌÀ¤µ¤ó¤â¡¢¤´Ãø½ñ¤ÇÅÁ¤ï¤ëµ»½Ñ¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÈÎÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥á¥é¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤º¡ÖÌ¾»É¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥á¥é¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤âÛ£Ëæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾»É¤Ê¤é¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¡ÖÎã¤¨¤ë¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò°Õ¼±¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¥ê¥Ã¥ÈÊÑ´¹Ë¡¡×¡Á¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡Á
¤è¤¯¹Ô¤¯Äê¿©²°¤µ¤ó¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ëÄ¥¤ê»æ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
à¥Í¥¿¤ÎÉÊ¼Á¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÍ¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹〞
µû¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤³¤ÎÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤È¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¤³¤ì¤¬¡¢¤¿¤À¡ÖÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡×¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¡Öºòº£¤Î¸¶ºàÎÁ¹â¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤Êý¤À¤Ã¤¿¤é¾¯¤·°õ¾Ý¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ÏÀéÍÕ¸©ÆîÉô¤Î¤È¤¢¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¢¤ê¤Ë½Ð¸ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¤ªÅÚ»º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª²Û»Ò¤¬ÊÂ¤Ù¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÅÏ¤¹¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁÇÄÌ¤ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤¢¤ë¤ª²Û»Ò¤ÎÅ¸¼¨¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë1Ëç¤ÎPOP¤ÎÊ¸¸À¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
à¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¢þ¢þ¥¥í¡¢°Õ³°¤È±ó¤¤¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Ë〞
¼Ö¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤â¤È»×¤¤¡¢¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¤³¤ì¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡ÖË§½æ¤Ê¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¡×¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¿·¿©´¶¡×¤Ê¤É¤ÎÌ£¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤ß¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Çã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î2¤Ä¤Î¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤ëÁê¼ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸¶ºàÎÁ¹â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¢«¤ªÅ¹¤ÎÅÔ¹ç
¡Ö¥Í¥¿¤ÎÉÊ¼Á¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡×¢«¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡ÖË§½æ¤Ê¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¡×¢«¾¦ÉÊ¤ÎÏÃ
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Ë¡×¢«¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÏÃ
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¡Ê¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ä¾¦ÉÊ¡Ë¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÁ¤¨¤ëÁê¼ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÅÁ¤ï¤ë¡×¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆË¾¤ßÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¹¹ð¶È³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥³¥Ô¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
à1,000 songs in your pocket¡Ê1000¶Ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¡Ë〞
¤´Â¸¤¸Apple¡ÖiPod¡×¤Î¹¹ð¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤Ç¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë²»³Ú¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÇApple¤Ï¸åÈ¯¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤Ï¤É¤ì¤â¡Ö¡»¡»¥®¥¬¥Ð¥¤¥È¡×¤ÈÍÆÎÌ¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ã¤¤¤Ï¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¤¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê¶ñÂÎÅª¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
5GB¢ª¤¿¤À¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
1000¶ÊÆþ¤ë¢ª¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È
¡Ö1000¶Ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î¶Ê¤â¡¢¤¢¤Î¹¥¤¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÁ´ÉôÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×¤È¼õ¤±¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤´¤È²½¡×¤·¤Ê¤¤¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤
¤³¤ÎÇ½Æ°Åª¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢¿Í¤¬Æ°¤¯¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¡Ö¼«Ê¬¤´¤È²½¡×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¿Í¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¡¢Çã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¼«Ê¬¤´¤È²½¡×¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹Àß·×¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÅÁ¤ï¤ë¡×¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³ËÜ ¾Ä ¡§ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¿¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¿ºî²È¡Ë