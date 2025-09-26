ゴリラの“お腹”で極上のお昼寝を!? お昼寝専用枕「ゴリラのひとねむり」で究極のリラックス体験が叶う！
【画像】こんなに大きい！上半身がすっぽり…
SNSでも話題のふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」で人気のゴリラシリーズから新商品が登場。その名も「ゴリラのひとねむり」。ゴリラの"お腹"をイメージしたという、極上のお昼寝専用まくらを、編集部員がさっそく体験してみました！
■まるで生食パン!?しっとり蒸しパン!? 驚きの「もちぷる」感触のまくら
このまくら、とにかくすごいのがその感触。触ってみると、まさに「もちぷる」！ やわらかくて、しっとり吸い付くような肌触りなんです。
素材には、アキレス独自の特別なウレタンフォーム「もちぷるフォーム」を採用しているそう。
アキレスといえば、「瞬足（シュンソク）」（お子さんが履いているよ！という方も多いはず）が有名ですが、実は60年以上の歴史を持つ素材メーカー。寝具開発は50年以上というから、寝具のプロ中のプロ！
そのアキレス独自の「もちぷるフォーム」は高級寝具に使われているそう。
一般的なウレタンの約2倍の密度があるんですって！！
その「もちぷるフォーム」を実際さわってみると、本当にびっくり！ ふわふわとろけるような感触。
睡眠環境・寝具指導士の資格をお持ちのアキレスの林さんによると、
「この素材がこれだけもちもちプルプルしているのは、一般のウレタンフォームにはなかなか使用しない、特殊な原材料を配合しているからなんです。柔らかさ、高密度、どちらも両立させるのが大変難しいのですが、寝心地にこだわりたいと15年前に開発した、思い入れのある素材です。
柔らかさを持ちつつも高密度、しっかり密度が詰まっていますので、長くご使用いただいてもへたりにくいというのが特徴です。こちらの製品は反発力が高く、しっかり下から支えてくれるので、沈み込みすぎず体をサポートしてくれる点もポイントです」
とのこと。
■使い方いろいろ！ゴリラ級の包容力に驚いた
そんな魅力的な素材を採用したという「ゴリラのひとねむり」。
特殊原材料配合の「生ウレタン（もちぷるフォーム）」（厚さ約2cm）と、通常の枕の約1.5倍量にあたる800gの中わたを使用しています。
編集部スタッフが実際に使ってみると…。
実際に持ってみると、その大きさに圧倒されます。
縦約55cm×横約75cm×高さ約25cmという大判サイズは、もはや枕というより巨大なクッション。
背もたれにすれば長時間でも快適に座り続けられ、横になれば肩から体全体を優しく包み込んでくれます。「これはずっと座っていられる！気持ちいい！」とその場を離れがたくなってしまいました。
寝てみたところ、肩からしっかり体をのせられるのが新感覚！
生食パンに包み込まれているようなイメージです。
仰向けや横向きはもちろん、うつ伏せでスマホを見たり、背もたれにしたり、使い方は自由自在。
重さも約1.2kgと軽くて持ち運びやすいので、リビングから寝室まで、どこでもゴロゴロできちゃいますね。
大きく、やわらかくふわふわしているのですが、しっかり受け止めてくれる点がグッド！ まさにゴリラのお腹っぽい！
デスクまわりで使って見ると「包容力がすごい枕」というのがよくわかります！
△ちょっと一休み…。ふわふわなのにしっかり受け止めてくれるので安心感が凄い。
△スマホを見るのも極楽…
△オフィスなのにリラックスしてしまいます
△抱きしめるだけでも癒されます！
△パッケージもめちゃくちゃ可愛い＆面白いので要チェックです！
スタッフからは、
「生食パンみたい！」「蒸しパンみたいでびっくり！」「ふわとろ感触！」「仕事の休憩に使ったら起きたくなくなりそう（笑）」といったコメントが。皆「これは欲しい」としっかりスマホで商品を検索していました。
■なぜゴリラ×まくらなのか？
そもそも気になるのが、なぜゴリラ×まくらなのか、という点。
これまでのゴリラシリーズは、ゴリラの「力強さ」や「ハイパワー」に焦点を当てたものが多かったそうなのですが、開発チームは改めてゴリラの生態を徹底調査。その結果、ゴリラは1日に約12時間も眠り、日中も木の上で昼寝をするという¨眠りのプロ"であることが判明したそうなのです。
この発見から、「ゴリラのお腹のような大きな存在に包まれ、安心感の中で眠る体験を大人にも提供したい」という想いが生まれ、このお昼寝枕の開発に至ったとのこと。
そんな楽しい発想で、こんな本格的なお昼寝まくらが誕生するとはびっくりですね！
こんな人におすすめ！
●お昼寝の質を上げたい人
●いつでもどこでもゴロゴロしたい人
●ふわふわもちもちの感触に癒されたい人
毎日忙しい私たちにとって、お昼休みのちょっとした休憩時間や、休日のリラックスタイムは本当に貴重。この「ゴリラのひとねむり」があれば、短時間でも極上のリラックスタイムを過ごせそうです。
気になった方は、ぜひ一度、この“やみつき”になる感触を試してみてはいかがでしょうか？
ゴリラのひとねむり
●サイズ(約)：W750×D550×H250mm
●重量(約)：1.2kg
●カラー：ブラウン/グレー
●発売：2025年9月18日(木)よりドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、一部通販などで先行販売を開始
【レタスクラブWEB編集部YYY】