『セブン‐イレブン ランチボックスBOOK』店舗みたいなランチボックスが付録に

『セブン‐イレブン ランチボックスBOOK』（宝島社）が10月2日に発売される。

本書は日本最大級のコンビニエンスストアチェーン「セブン-イレブン」の付録付きファンブック。本書の付録は、本誌限定のランチ３点セット。

セブン-イレブンの店舗そっくりの「ランチボックス」は、収納力を活かして文具入れとして活用したり、ぬいぐるみを入れて「推し活」アイテムとしても楽しめるアイテム。 外観のそっくりさはもちろん、箱全体はコンパクトに折りたためることができるためかさばりにくい点も魅力。セブン-イレブンのおにぎり・サンドイッチが入るサイズ感となっている。

そのほかにもテーブルクロスとしてもおすすめのオリジナルデザイン「クロス」や、セブン‐イレブンのロゴが描かれた「ピック」が付属される。

誌面では、付録のランチ３点セットの詳細をあますことなく紹介しているほか、例として「キーマカレーサンドBOX」「おにぎりBOX （鮭・塩こんぶ・たらこ）」など、セブン-イレブンで販売されている商品を使用したお弁当レシピ、セブン-イレブンの最新ニュースなど、セブン‐イレブンの魅力がたっぷりと紹介される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）