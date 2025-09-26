s**t kingz、三浦大知＆SKY-HIとのコラボによる新曲がリリース決定！テーマは“愛”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

shoji、kazuki、NOPPO、Oguriの4人による世界的ダンスパフォーマンスグループ、s**t kingz（シットキングス）が、新曲「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知,SKY-HI」を10月15日にリリースすることが決定した。

■こんな世界だからこそ、あえてまっすぐな表現で“愛”をテーマに

s**t kingzが、三浦大知と共作するのは2023年リリースの「No End feat.三浦大知」以来の約2年ぶり。SKY-HIとは2020年リリースの「Oh s**t!! feat.SKY-HI」に次ぐ約5年ぶりで、それぞれ2度目のコラボレーションとなる。

「愛が呆れ果てるまで」は、こんな世界だからこそあえてまっすぐな表現で“愛”をテーマとした楽曲。「こんな時代だからこそ、全身で愛を感じながら、みんなで、愛が呆れ果てるまで、ここで、踊りたい！」という強い意志をs**t kingzは語っている。

■3組による生パフォーマンス初披露の舞台は日本武道館！

この楽曲のs**t kingzによるダンスパフォーマンスは、10月3日放送のNHK『あさイチ』でTV初披露され、10月9日放送の日本テレビ『DayDay.』でも届けられる予定だ。

さらに、三浦大知とSKY-HI がゲスト出演することが発表されたばかりの、10月31日・11月1日に開催される日本武道館公演『LANDING』にて、この3組による生パフォーマンスを初披露。

現在開催中の全国8都市を巡る『s**t kingz Dance Live Tour 2025「s**p」』、そして三浦大知、SKY-HI、claquepot の3組のゲスト出演が決定している日本武道館2DAYSライブ『LANDING』へ向けて、ますますスケールを広げていくs**t kingz のあらたな表現世界に注目だ。

■s**t kingz コメント

■三浦大知 コメント

■SKY-HI コメント