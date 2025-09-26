s**t kingz、三浦大知＆SKY-HIとのコラボによる新曲がリリース決定！テーマは“愛”
shoji、kazuki、NOPPO、Oguriの4人による世界的ダンスパフォーマンスグループ、s**t kingz（シットキングス）が、新曲「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知,SKY-HI」を10月15日にリリースすることが決定した。
■こんな世界だからこそ、あえてまっすぐな表現で“愛”をテーマに
s**t kingzが、三浦大知と共作するのは2023年リリースの「No End feat.三浦大知」以来の約2年ぶり。SKY-HIとは2020年リリースの「Oh s**t!! feat.SKY-HI」に次ぐ約5年ぶりで、それぞれ2度目のコラボレーションとなる。
「愛が呆れ果てるまで」は、こんな世界だからこそあえてまっすぐな表現で“愛”をテーマとした楽曲。「こんな時代だからこそ、全身で愛を感じながら、みんなで、愛が呆れ果てるまで、ここで、踊りたい！」という強い意志をs**t kingzは語っている。
■3組による生パフォーマンス初披露の舞台は日本武道館！
この楽曲のs**t kingzによるダンスパフォーマンスは、10月3日放送のNHK『あさイチ』でTV初披露され、10月9日放送の日本テレビ『DayDay.』でも届けられる予定だ。
さらに、三浦大知とSKY-HI がゲスト出演することが発表されたばかりの、10月31日・11月1日に開催される日本武道館公演『LANDING』にて、この3組による生パフォーマンスを初披露。
現在開催中の全国8都市を巡る『s**t kingz Dance Live Tour 2025「s**p」』、そして三浦大知、SKY-HI、claquepot の3組のゲスト出演が決定している日本武道館2DAYSライブ『LANDING』へ向けて、ますますスケールを広げていくs**t kingz のあらたな表現世界に注目だ。
日本のダンスシーンや、それがダンス＆ボーカルに与えた影響を語る上で、s**t kingzの名前は最も大事な存在の一つであると思います。シビアな時代を共に生き抜いた戦友でもありますが、同時に、彼らのことを思い出すと、あの日のクラブも、あの日のスタジオも、あの日のステージも、あの日皆でウチに上がり込んできてくれた日も笑、ずっと笑っていました。本当に笑顔の記憶ばかり。
前回のコラボではだいぶハードなものをやらせてもらいましたが、今回は打って変わって、いつもの彼ららしいテーマ、メッセージだと思いましたし、そこに力を貸せる自分であれた事も誇らしく感じています。
さらに、我々世代の希望であり、心から尊敬している三浦大知とようやく同じ曲の中で声を入れられたことも感慨深いです。当たり前だけどめちゃくちゃ歌がうまくて感動しました。
望むことはシンプル、皆笑顔で幸せにいられますように！ 心から愛とリスペクトを！
■リリース情報
2025.10.15 ON SALE
s**t kingz
DIGITAL SINGLE「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知,SKY-HI」
