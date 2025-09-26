¤ªÈ©¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤âÂç»ö¡ª¥Ó¥¿¥ß¥ó¡ÜÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÇÈ©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÂ¥¿Ê¡Ö¾Æ¤¥Á¥¥ó¥µ¥é¥À¡×
ÈþÈ©¤ò¼é¤ëËÜµ¤¤ÎÂÐºö¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆÈéÉæ²Ê°å¤ÎÀèÀ¸¤Ë´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÈ©¤ËÎÉ¤¤¿©ºà¤ä¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿©¤Ù¤ë¥·¥ß¥±¥¢¡×¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤Î¼ïÎà¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
▶¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
·ÄÅÄÊþ»ÒÀèÀ¸
ÈþÍÆÈéÉæ²Ê°å¡¢°å³ØÇî»Î¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼ÀìÌç°å¡¢ÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¡£Åìµþ½÷»Ò°å²ÊÂç³ØÈéÉæ²Ê½õ¼ê¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¶äºÂ¥±¥¤¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«Àß¡£À¿¼Â¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ü½Ñ¤¬É¾È½¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢WEBÇÞÂÎ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£
¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¡¢¥·¥ï¡¢¤¿¤ë¤ß¤Ê¤É¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤¬È©¤ÎºÙË¦¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢»À²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ê¤É³°Â¦¤«¤é¤ÎÂÐºö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä±ÉÍÜÁÇ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¡Ö¿©¤Ù¤ë»ç³°ÀþÂÐºö¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜÁÇ¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥Ó¥¿¥ß¥ó£Á¡¦C¡¦£Å(ÄÌ¾Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¨¡¼¥¹)¡£ÂÎÆâ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÍÞÀ©¤ò½õ¤±¡¢¥·¥ß¤ä¥·¥ï¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë»À²½¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥ê¥³¥Ô¥ó¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡¢LŽ°¥·¥¹¥Æ¥¤¥ó¡¢¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤âÈ©¤Î½¤Éü¡¢²óÉü¤Ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡££±¤Ä¤ËÊÐ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ºà¤ä±ÉÍÜÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿©¤Ù¤ë¥·¥ß¥±¥¢¡×¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡ª
¢£¥Ó¥¿¥ß¥óA¡Ê¦Â-¥«¥í¥Æ¥ó¡Ë
ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Á¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤òÍÞÀ©¤·¤Æ»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¡£È©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤ê¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¼ç¤Ê¿©ºà¡§¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥ì¥Ð¡¼¡¢Íñ²«¤Ê¤É
¢£¥Ó¥¿¥ß¥óC
³èÀ»ÀÁÇ¤ò½üµî¤·¤Æ¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¤ä¥½¥Ð¥«¥¹¡¢¤¯¤¹¤ß¤ÎËÉ»ß¤ò½õ¤±¤ë¡£¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ÎÀ¸À®¤Ë¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿È©¤Î½¤Éü¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¼ç¤Ê¿©ºà¡§²ÌÊª¡¢¾®¾¾ºÚ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ê¤É
¢£¥Ó¥¿¥ß¥óE
·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡¢È©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò½õ¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ß¤ä¥½¥Ð¥«¥¹¤ÎÀ¸À®¤òËÉ¤®¡¢Ï·²½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤°Æ¯¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
¼ç¤Ê¿©ºà¡§¥Ê¥Ã¥ÄÎà¡¢¤´¤Þ¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É
¢£¤Ü¤¯¤¿¤Á¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤è¡ª
¢£¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó
¤¨¤Ó¡¢ºú¤Ê¤É¤ÎÀÖ¤¤¿§ÁÇ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤Î°ì¼ï¡£ÂÎÆâ¤Î³èÀ»ÀÁÇ¤ò½üµî¤¹¤ëÎÏ¤Ë¤¹¤°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ß¡¢¥·¥ï¤ÎÍ½ËÉ¡¢È©¤Î¥Ï¥ê¤ä½á¤¤¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¢£L-¥·¥¹¥Æ¥¤¥ó
¤È¤êÆù¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤ë¡£È©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÇÓ½Ð¤ò½õ¤±¤ë¡£
¢£¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥£¥È¥±¥ß¥«¥ë¡Ë
¤ªÃã¤ä²ÌÊª¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿§ÁÇ¤ä¶ì¤ßÀ®Ê¬¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤·¤ÆÈ©¤ò¼é¤ê¡¢»À²½¥À¥á¡¼¥¸¤Î·Ú¸º¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¢£¥ê¥³¥Ô¥ó
¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀÖ¤¤¿§ÁÇÀ®Ê¬¡£¶¯¤¤¹³»À²½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ò½üµî¤·¡¢È©¤ÎÏ·²½¤ä»À²½¥À¥á¡¼¥¸ËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¢£ ¾Æ¤¥Á¥¥óÆîÈÚ¤Î¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ
°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î´Å¿É¥Á¥¥ó¤Ë¥·¥ã¥¥·¥ã¥À¸ÌîºÚ¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¿¥ë¥¿¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ë¤ÏÄ²Æâ´Ä¶¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¦C¡¦E¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢È©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÈþÈ©¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÍê¤â¤·¤¤Ì£Êý¤Ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û(2~3¿ÍÊ¬)
¡¦¤È¤ê¤à¤ÍÆù ¡Ä1Ëç(Ìó250g)
¡¦¿åºÚ ¡Ä2³ô(Ìó100g)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä1/3ËÜ
¡¦±ö¹í ¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¦¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹
¡¡ø¤æ¤ÇÍñ ¡Ä1¸Ä
¡¡ø¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È ¡ÄÂç¤µ¤¸3
¡¡ø¤¤å¤¦¤ê¤Î¤Ì¤«ÄÒ¤± ¡Ä1/4ËÜ
¡¡ø¥Þ¥è¥Í¡¼¥º ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡øÎý¤ê¿É»Ò ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¡ø¤³¤·¤ç¤¦ ¡Ä¾¯¡¹
¡¦¤¿¤ì
¡¡ø¿Ý ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ¡¢º½Åü ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¦¾®ÇþÊ´
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¿åºÚ¤Ï£´cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤È¤êÆù¤ÏÈé¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±ö¹í¤ò¤«¤é¤á¤ÆÌó15Ê¬¤ª¤¯¡£
2. ¤æ¤ÇÍñ¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Î¤Ì¤«ÄÒ¤±¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Î»Ä¤ê¤ÎºàÎÁ¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3. ¤È¤êÆù¤Ë¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸1¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1¤È1/2¤ò¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤È¤êÆù¤òÊÂ¤Ù¤ÆÌó3Ê¬¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤ÆÌó2Ê¬¾Æ¤¡¢°ìÅÙ¼è¤ê½Ð¤¹¡£
4. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÍ¾Ê¬¤ÊÌý¤ò¿¡¤¡¢¤¿¤ì¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤¹¤ë¡£¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¿¤é¤È¤êÆù¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢¤«¤é¤á¤ë¡£
5. ´ï¤Ë1¤ÎÌîºÚ¤ò¹¤²¤Æ4¤ò¤Î¤»¡¢»Ä¤Ã¤¿¤¿¤ì¤ò¤«¤±¤ë¡£¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬242kcal/±öÊ¬2.6g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿¢ÅÄÍ¹á»Ò)
±ö¹í¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¤Ì¤«ÄÒ¤±¤È3¼ï¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¡£À¸ÌîºÚ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤òÆ¨¤µ¤º¤Ë¤È¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£
´Æ½¤¡¿·ÄÅÄÊþ»Ò(¶äºÂ¥±¥¤¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹)¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿¢ÅÄÍ¹á»Ò¡¡»£±Æ¡¿¤è¤Í¤¯¤é¤ê¤ç¤¦¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¹õÇ¤Þ¤Ê»Ò
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»