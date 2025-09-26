「母から逃げたい…」宗教に人生を奪われた娘の叫び。二世信者の夜逃げ決意に“夜逃げカウンセラー”が寄り添う【作者に聞く】
子供の頃から漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。Xにて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画で、書籍化もされている。今回は、Xに投稿されている中から「夜逃げ屋日記」の第17話を紹介するとともに、著者に夜逃げ屋のカウンセラーの存在についても詳しく伺った。
今作「夜逃げ屋日記」の作者、宮野シンイチさんは漫画家でありながら、現役の夜逃げ屋スタッフをしている。今回は、宮野さんが夜逃げの打ち合わせで出会った「カウンセラー」とのエピソードを紹介する。
初めて打ち合わせに同行した際、「夜逃げ屋のスタッフ兼カウンセラーのジョーです」と名乗る男性に出会った。そして、ジョーさんがカウンセリングを担当しているのが、今回の依頼者井上ヨシコさん。「母から逃げたいんです」と打ち明ける井上さんは。いわゆる「二世信者」だ。母親は宗教に入れ込み、井上さんは幼い頃から宗教的な制約の中で育ってきた。中卒でアルバイトをしながら、宗教活動に専念する母親の生活を支えてきたという。これ以上自分の人生を宗教や母親に支配されたくないと、夜逃げを決意したのだ。
「私の人生をむちゃくちゃにされたんです。恨んでます。心の底から」と、母親への複雑な感情を吐露する井上さん。その表情は、悲しみと怒りが入り混じっていた。
DVや虐待のケースを想定していた宮野さんは、宗教関連の夜逃げに戸惑いを隠せない。そして井上さんの気持ちがくみ取れず悩んでしまった宮野さんは、帰り道ジョーさんに「よろしければちょっとお喋りしませんか？」と声をかけられる。ジョーさんは宮野さんに一体何を語るのだろうか？
当時、宮野さんは「カウンセラー」の存在について「『あー、なんかそんな人がいるって言ってたような…』ほどの認識でした」と振り返る。また、夜逃げ屋にとってカウンセラーは「心の傷はそう簡単に消えるものではありませんし、話を聞いてくれるだけでも楽になれることってたくさんあると思うので、重要な存在だと思います」と話してくれた。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
