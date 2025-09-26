「2025大阪・関西万博」公式ライセンス商品『大阪・関西万博 写真集』（ぴあ株式会社）が9月11日に発売された。本書の重版が決定し、シリーズ累計115万部を突破するなど、話題を呼んでいる。

【写真】「2025大阪・関西万博」の模様を収めた写真の数々

開幕に先駆け2月27日に発売した『大阪・関西万博ぴあ』には、チケット購入の方法や会場への行き方、持ち歩ける大判の会場MAP、そして公開前のパビリオン最新情報などを事細かに掲載。

開幕から約2ヵ月後の6月27日に発売した『大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編』ではすべてのパビリオンを実写撮りおろし、スタッフが会場を隅から隅まで歩いたからこそわかったリアルな情報をピックアップ。万博会場出口調査でのべ2000人以上の来場者の満足度を調査した「パビリオン満足度ランキング」は多数のメディアでも取り上げられた。

上記2冊はシリーズ累計111万部となっており、このたびの『大阪・関西万博 写真集』の4.5万部を合わせると、シリーズ累計115.5万部を記録した。

本書は数か月にわたり開催された万博の模様を、さまざまな角度から収めた写真集。本書の発売後、SNSにて「写真が綺麗でこみゃくや笑顔の写真がたくさんあって『ぴあ』らしさ溢れてる」「夢洲駅から入場する過程など写真で追体験できる仕様でした」などの声が寄せられた。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）