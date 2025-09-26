穿きこむほど味が出る【フブ】のストリート系ハーフパンツがAmazonで販売中！
ストリート感と快適さを両立！【フブ】のメンズデニムハーフパンツがAmazonで販売中！
コインポケットにはピスネーム、バックポケットにはブランドロゴの刺繍が付いたデニムパンツ。バックのエコレザーパッチがかわいい、ウォッシュ加工で穿きこんだ風合いでリアルな加工感があるおしゃれな一着。タウンユースやスポーツなど様々なシーンで活躍する。
コットン100%のしっかりとしたデニム素材で、夏でも快適に過ごせる仕立てとなっている。
ウォッシュ加工によるリアルな風合いと、刺繍ロゴがアクセントになったストリートデザイン。
バックポケットやコインポケットに細かなディテールを施し、機能性とデザイン性を兼備している。
アメカジからヒップホップスタイルまで幅広く使え、ロールアップなどのアレンジもしやすい。
