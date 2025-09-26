秋山竜次＆King & Prince髙橋海人が小学校の放送室へ！一風変わったお悩み相談番組放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

秋山竜次（ロバート）と高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）が出演する特別番組『秋山竜次と高橋海人の悩み、聞くだけ聞きます』が、10月3日24時30分より日本テレビにて放送されることが決定した。

■秋山竜次＆高橋海人が自由な発想の解答を繰り広げる

秋山と高橋が出演するのは、一風変わったお悩み相談番組。小学校の放送室を借りて、子どもたちの素朴で純粋なお悩み相談に乗るが、解決するとは限らない。お悩みを“聞くだけ聞き”自由な発想の解答を繰り広げていく。

体モノマネや「クリエイターズ・ファイル」など、独創的なネタやキャラクターを数多く生み出してきている、秋山竜次。そして、トップアーティストとして活躍するかたわら、自身のブログで架空の人物になりきりラジオ番組を自作するという奇抜な一面も持つ、高橋海人。そんな独自の世界観を持つふたりが、「放送電波」という舞台でかけ合わさったらいったいどんな化学反応が起こるのか？

■秋山竜次＆高橋海人が小学校の放送室をジャック!?

今回ふたりがお邪魔したのは、とある小学校の放送室。小学校の校内放送を借りて、子どもたちのお悩み相談に乗る。

放送室には、ふたりに聞いてほしいお悩みを抱えた子どもたちが続々と訪れる。学校生活や家族に関するお悩みから、子どもならではのユニークなお悩みまで。お悩み相談の様子は校内で放送され、学校中に届く。

ふたりは子どもたちのお悩みを解決できるのか!? 独自の世界観たっぷりに、小学生と真っ向から向き合い、解答していく。

■番組情報

日本テレビ『秋山竜次と高橋海人の悩み、聞くだけ聞きます』

10/03（金）24:30～24:59

※TVer、Huluで見逃し配信

出演：秋山竜次、高橋海人

