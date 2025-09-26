東京株式（前引け）＝前日比１２５円安、配当狙いの買いで下げ渋る 東京株式（前引け）＝前日比１２５円安、配当狙いの買いで下げ渋る

２６日前引けの日経平均株価は前日比１２５円１４銭安の４万５６２９円７９銭。前場のプライム市場の売買高概算は９億２３９５万株、売買代金概算は２兆６９３６億円。値上がり銘柄数は１１７８、値下がり銘柄数は３７０、変わらずは６９銘柄だった。



日経平均株価は反落。前日の米株式市場ではＮＹダウが１７３ドル安となり、ナスダック指数も下落した。堅調な米経済指標が発表されたことから、米利下げに対する期待感が後退した。米株安を受け、東京株式市場も軟調にスタート。日経平均株価の下げ幅は一時３３０円を超えた。ただ、売り一巡後は下げ渋る展開となった。為替は１ドル＝１４９円台後半へ急激な円安が進行したほか、きょうは３月決算企業の中間配当の権利付き最終売買日で、配当権利取りの動きも流入している様子だ。午前１０時４０分過ぎには小幅なプラス圏に浮上する場面もあったが、上値では売り直された。ＴＯＰＩＸは上昇している。



個別銘柄では、レーザーテック<6920.T>やディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>が安く、ソフトバンクグループ<9984.T>が値を下げた。フジクラ<5803.T>や第一三共<4568.T>が下落した。半面、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三菱重工業<7011.T>が高く、トヨタ自動車<7203.T>や東京電力ホールディングス<9501.T>、ソニーグループ<6758.T>が値を上げた。



出所：MINKABU PRESS