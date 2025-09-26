東邦銀、上期経常を一転27％増益に上方修正・10期ぶり最高益更新へ

東邦銀行 <8346> [東証Ｐ] が9月26日昼(12:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の61億円→87億円(前年同期は68.3億円)に42.6％上方修正し、一転して27.4％増益を見込み、一気に10期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の116億円(前期は111億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

銀行単体において、資金利益および有価証券関係損益が当初予想を上回る見込みとなったことに加え、与信関係費用が当初予想を下回る見込みであることなどから、2026 年 3 月期第 2 四半期（累計）の連結および個別（単体）の業績予想を上方修正するものです。 なお、2026 年 3 月期通期の業績予想および配当予想につきましては、金融政策の動向等を踏まえ、2025年 11 月 7 日に予定しております第 2 四半期決算発表時にお知らせいたします。※上記の業績予想は、本資料の公表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。

