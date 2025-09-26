見える見える……木目に現れた“ひろゆき”に本人も反応「気付いてしまいましたか」

ネットやSNSを徘徊していると、さまざまな場所でひろゆきさんを見かけます。しかしまさか木目にまで現れるとは……。

レジンアート作家の細見圭弥さんがXに投稿した“木”の画像にひろゆきさんが写っていると話題を集めています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

細見さんが今回投稿したのは、自身の作品に使うために用意していた“木”の画像。遠目に見る分には何の変哲もないただの木ですが、その一部をよく見てみると……ひろゆきさんがいます。

何を言っているかわからないと思いますが、木目にひろゆきさんがいるのです。2ちゃんねる（現：5ちゃんねる）の創設者で、実業家の、あのひろゆきさんです。

影や凹みが偶然重なり生まれたこの“木目ひろゆきさん”は、細見さんが作品に使うために木に微調整をしている最中に発見したもの。細見さん側で特に手を加えるなどはしておらず、そのままの状態だそう。

細見さんがこの木の画像を「えっ……………！？！？！？！？ひろゆきさん！？！？！？！？？」というコメントとともに投稿すると、ポストは7万件を超すいいねを獲得。リプライ欄には「見える見える……」「ひろゆ木」「めっちゃ笑ったwwwww」といった声が多数寄せられました。

現物は画像で見るよりも小さいようですが、それでもあまりに見覚えのありすぎる姿に、3度見ほどしたという細見さん。“ひろゆきさん”との思わぬ邂逅については「こんな形でお会いできるとは……」と話しています。

なお細見さんの投稿は、ひろゆきさん本人にもしっかりリーチ。投稿を引用する形で「気付いてしまいましたか、、、」と綴っています。

ひろゆきさんが現れた木は、細見さんが10月15日から大丸東京店の1階で開催される個展に、作品として整えられて展示されるとのこと。

残念ながらひろゆきさんの姿はもう残っていないそうですが、この奇跡の木からどんな作品が生まれたのか、気になった人は足を運んでみては。

＜記事化協力＞

細見圭弥さん（@Guruten11）

＜参考・引用＞

ひろゆきさん（@hirox246）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025092602.html