佐々木希、“くるくる”前髪の新たなヘアスタイルを公開「めちゃカワイイ」「髪形もgood」
俳優の佐々木希（37）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。秋コーデを披露したほか、新たなヘアスタイルが話題を集めている。
【写真あり】佐々木希、話題の“くるくる”前髪「めちゃカワイイ」「髪形もgood」
佐々木は「少しずつ、涼しくなってきましたね」と書き出すと自身が手掛けるアパレルブランド｢INTIMITE｣の秋コーデを動画付きで紹介。さまざまな着こなしを披露した。
動画内では特徴的な前髪が印象的なヘアスタイルも公開。この姿にファンからは「くるくる前髪可愛い」「前髪ーーーー」「めちゃカワイイ」「髪形もgoodですね」との反響が寄せられている。
