佐々木希 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の佐々木希（37）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。秋コーデを披露したほか、新たなヘアスタイルが話題を集めている。

　佐々木は「少しずつ、涼しくなってきましたね」と書き出すと自身が手掛けるアパレルブランド｢INTIMITE｣の秋コーデを動画付きで紹介。さまざまな着こなしを披露した。

　動画内では特徴的な前髪が印象的なヘアスタイルも公開。この姿にファンからは「くるくる前髪可愛い」「前髪ーーーー」「めちゃカワイイ」「髪形もgoodですね」との反響が寄せられている。