野村周平「マイベイビーと北海道へ」 長髪なびかせ“愛車”と2ショット「かっこよ」「センスよすぎ」
俳優の野村周平（31）が25日、自身のインスタグラムを更新。「マイベイビーと北海道へ」と報告し、“愛車”との2ショットなど旅の思い出を披露した。
【別カット】「かっこよ」「センスよすぎ」野村周平の愛車バイク
「北海道はデッカいなぁ」とユーモアたっぷりにつづり、6枚の写真をアップ。北海道では、愛車バイクでツーリングを満喫したようで、“日本最北端の地”である宗谷岬、知床峠などを巡った様子を紹介している。
写真に写る長髪の野村は、サングラスにライダー服風のスタイリング、バイクとの対比も相まってワイルドな雰囲気を醸し出している。
コメント欄には「来てたの!?」「かっこよ」「そこまで一人旅はすごい」「センスよすぎ」「いいなぁ景色サイコー」「バイク気持ち良さそうだぁぁ」など、さまざまな声が寄せられている。
